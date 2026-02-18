Goleiro Bruno é regularizado e estreia pelo Vasco-AC na Copa do Brasil

O goleiro Bruno teve sua situação oficialmente regularizada na tarde desta quarta-feira (18). O jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está totalmente liberado para atuar. Dessa forma, ele vai estrear com a camisa do Vasco-AC no confronto contra o Velo Clube. O duelo acontece nesta quinta-feira (19) e é válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

A presença do reforço já era muito aguardada internamente. O goleiro está integrado ao elenco do Cruz-Maltino Acreano desde o início desta semana, participando ativamente da preparação. Além disso, o técnico Eric Rodrigues havia confirmado previamente que o atleta seria titular na partida decisiva caso a documentação ficasse pronta a tempo.

Consequentemente, Bruno assume a meta da equipe titular no lugar do goleiro Lucão. O antigo titular jogou recentemente na derrota do time para o Independência por 3 a 1, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Acreano.

Desfalques por prisão e lesão

Além da mudança no gol, o Vasco-AC lida com sérios problemas extra-campo. O treinador confirmou a entrada do meia Derreis na vaga de Brian. Infelizmente para o clube, o jogador titular está preso atualmente por suspeita de participação em um caso de estupro.

A situação criminal afeta outros nomes do plantel e desfalca fortemente o setor ofensivo. O meia Manga e os atacantes Lekinho e Erick Serpa estão envolvidos na mesma acusação de estupro. Portanto, eles também estão presos e são baixas confirmadas para o confronto decisivo. Por fim, o meia Bernardo machucou o joelho e completa a lista de ausências da equipe.

O regulamento da Copa do Brasil exige definição imediata nesta etapa. Vasco-AC e Velo Clube decidem a classificação para a segunda fase em um jogo único. Se ocorrer empate no tempo normal, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis. O vencedor da disputa ganhará o direito de jogar em casa contra o Vila Nova-GO na próxima fase da competição nacional.

Condenação criminal e situação atual de Bruno na Justiça

A contratação do goleiro Bruno frequentemente gera debates públicos devido ao seu histórico criminal. O ex-jogador do Flamengo foi condenado em 2013 pelo brutal assassinato de Eliza Samudio, sua ex-companheira. A Justiça o considerou culpado pelos crimes de homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal. Consequentemente, ele recebeu uma pena superior a 22 anos de prisão, em um caso que chocou o país pela crueldade e pela ocultação do corpo da vítima.

Atualmente, a situação legal de Bruno Fernandes permite sua atuação profissional no esporte. Desde janeiro de 2023, o jogador progrediu do regime semiaberto e cumpre sua pena em liberdade condicional. Recentemente, em fevereiro de 2026, ele precisou se apresentar à Justiça do Rio de Janeiro após um alerta de suspensão do benefício, conseguindo regularizar sua situação formalmente. O término definitivo da sua pena criminal está previsto para janeiro de 2031. Até lá, o atleta tenta retomar a carreira no futebol enquanto segue prestando contas às autoridades judiciais.