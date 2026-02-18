Botafogo anuncia Edenílson, novo reforço para 2026

O Botafogo anunciou, nesta quarta-feira (18), mais uma contratação. O volante Edenílson é o novo reforço do Mais Tradicional para a temporada. O clube, porém, ainda não divulgou a data de apresentação da fera, mas promete fazê-la em breve.

O jogador está no Rio de Janeiro desde a semana passada e já trabalha com os companheiros no Espaço Lonier.

Revelado pelo Caxias (RS), Edenílson tem passagens por Corinthians, Internacional e Grêmio, além de clubes do exterior, como Udinese e Genoa, ambos da Itália. Entre os principais títulos da carreira, o volante ganhou um Brasileirão (2011), uma Libertadores (2012) e um Mundial de Clubes (2012), todos pelo Timão.

Para 2026, o Botafogo já anunciou Ythallo (zagueiro), Riquelme (zagueiro), Hernández (lateral-esquerdo), Wallace Davi (volante) e Villalba (meia-atacante).

Livre do transfer ban, o time volta a campo nesta quarta (18), contra o Nacional Potosí, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Libertadores, na Bolívia.



