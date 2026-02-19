Neymar "puxa" corrente para Coutinho após decisão de deixar o Vasco

Coutinho tinha contrato vigente até junho e, inclusive, já negociava a renovação por mais uma temporada. Como as conversas se encaminhavam para extensão contratual, a decisão pegou a cúpula cruz-maltina totalmente de surpresa - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O apoio público de Neymar ao comunicado de saída de Philippe Coutinho do Vasco sintetiza o tom deste fim de passagem do meia pelo Cruz-Maltino. Revelado pelo clube carioca, o jogador esclareceu que decidiu rescindir seu vínculo com a equipe a partir de uma necessidade maior em preservar e cuidar de sua saúde mental.

Coutinho tinha contrato vigente até junho e, inclusive, já negociava a renovação por mais uma temporada. Como as conversas se encaminhavam para extensão contratual, a decisão pegou a cúpula cruz-maltina totalmente de surpresa. Internamente, a avaliação é de que a decisão não decorre de problemas no ambiente de trabalho, mas do acúmulo de críticas nas últimas semanas.

O próprio jogador expôs o impacto negativo e o peso das cobranças em sua decisão. "Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que já fiz. […] Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais", dizia um trecho.

Apoio de Neymar e amigos

De camisa 10 para camisa 10, Neymar, que também lidou com questionamentos recentes, deixou um recado carinhoso na publicação. "Cabeça boa meu irmão, estou contigo sempre", escreveu o astro santistas.

Neymar puxou uma massa de apoio de jogadores na publicação do camisa 10. Depois do comentário, outros nomes de peso também fizeram questão de deixar um recado especial ao jogador — casos como Rayan, Pablo Vegetti, Felipe Bastos e Gabriel Pec.

Nomes ligados ao Flamengo, arquirrival do Vasco de Philippe, também demonstraram apoio ao cruz-maltino: "Força Couto, que Deus abençoe", escreveu Bruno Henrique. Lucas Paquetá apareceu na sequência e desejou "muita força" ao colega. Além deles, há figuras como Lucas Moura, Carlos Alberto, Andrey Santos e Lucas Piton.

O comunicado ainda fez com que internautas resgatassem uma declaração de Tite sobre a sensibilidade de Philippe, dada em 2020. À época, ao comentar sobre o perfil do jogador, o técnico do Cruzeiro disse que o meia precisava de muito "carinho" e atenção individualizada para render melhor.

Saída de Coutinho

O Vasco deve oficializar a rescisão nos próximos dias. A saída encerra um ciclo que, segundo o próprio jogador, terminou menos por futebol e mais pelo peso emocional acumulado.

Vale destacar que a decisão do camisa 10 dividiu opiniões entre torcedores. Enquanto há consenso de um lado quanto ao baixo rendimento do atleta, outra ala de vascaínos acredita que as críticas ganharam tons desproporcionais — haja visto os números do jogador na última temporada.