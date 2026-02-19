Ludmilla antecipa possível coleção da Seleção, assinada pela Jordan Brand, para Copa

Ludmilla levou o nome da Seleção Brasileira para o meio do Carnaval de um jeito para lá de inusitado. Sob o forte sol carioca, a cantora apareceu com uma jaqueta ligada à Jordan Brand, possível peça ainda não lançada da nova coleção da Canarinho para a Copa do Mundo, durante seu bloco — ‘Fervo da Lud’ — no centro do Rio.

Em um contexto de calor intenso, com termômetros marcando 32ºC e sensação térmica de 34ºC, a jaqueta chamou atenção de imediato. E justamente essa escolha por uma peça de frio que alimentou rumores sobre uma possível antecipação estratégica de divulgação do uniforme.

A jaqueta deve compor a linha de treino e viagem da Seleção durante o Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Com base azul, o modelo traz o símbolo da Jordan Brand, associada ao ex-astro do basquete Michael Jordan.

Jaqueta da Seleção Brasileira

Conforme mencionado, a base azul predomina na peça, que ainda é composta pelo escudo da CBF no peito junto ao nome da Seleção em amarelo. O desenho mistura elementos tradicionais do Brasil com uma linguagem estética ligada ao streetwear da Jordan Brand.

A participação da Jordan Brand representa a primeira atuação direta da marca em produtos conectados à CBF. Também circulam rumores sobre um possível envolvimento da empresa na criação de uma terceira camisa da equipe nacional.

Até o momento, não há qualquer apresentação oficial dos uniformes da Seleção Brasileira por parte da Nike. Contudo, enquanto o anúncio não ocorre, a imagem da cantora ampliou a curiosidade de torcedores e do mercado esportivo nacional. O lançamento está previsto para os próximos meses.