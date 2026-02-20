Kompany sai em defesa de Vini Jr e condena Mourinho: Cometeu um erro

O ataque racista que Vini Jr sofreu provocou uma mobilização a nível internacional tanto por jogadores, profissionais de imprensa, veículos de comunicação e até fãs de futebol. Assim, todos esses grupos se uniram para reclamar sobre a atitude preconceituosa de Prestianni e o comportamento inadequado do Benfica. Inclusive, eles fizeram cobranças para não ser mais um episódio no esporte, que passe impune.

Entre as figuras ilustres e com influência na modalidade, o ex-jogador e atualmente comandante do Bayern de Munique, Vincent Kompany, expôs o seu ponto de vista sobre o episódio após acompanhá-lo. Deste modo, o técnico saiu em defesa do atacante brasileiro, já que em seu entendimento a sua reação de indignação foi honesta.

É um tema difícil. Assisti ao jogo e fiquei realmente intrigado. Há componentes diferentes na história. Primeiro, o que aconteceu em campo; segundo, o que aconteceu com os torcedores. E depois, o que aconteceu depois do jogo. Precisamos separá-los. Quando você assiste à jogada em si e como Vini reagiu, essa reação não pode ser fingida. Dá para ver que foi uma reação emocional. Não vejo nenhum benefício para ele em ir até o árbitro e colocar toda essa angústia sobre os ombros dele, argumentou o ex-zagueiro.

Naquele momento, ele viu que era a coisa certa a se fazer. Kylian Mbappé normalmente se mantém diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu. Depois, há o jogador do Benfica (Prestianni) que estava escondendo o que estava dizendo na camisa. No estádio, você pode ver que havia pessoas fazendo gestos obscenos, está no vídeo. E para mim, o que aconteceu depois do jogo é ainda pior, acrescentou o treinador.



Atitude inadequada com Vini Jr

Posteriormente, Kompany criticou a atitude de José Mourinho, seu companheiro como técnico por tentar descredibilizar Vini Jr em suas acusações de racismo contra Prestianni. Apesar disso, ele evitou promover um julgamento do profissional português.

José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr. Usar o tipo de comemoração do Vini para desacreditar do que ele estava fazendo foi um erro enorme em termos de liderança. Aconteceu muitas vezes com Eto’o, com Balotelli Foi culpa da comemoração deles também? Além disso, Mourinho mencionou o nome de Eusébio. Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o melhor jogador de todos os tempos foi Eusébio. Você sabe o que os jogadores negros tiveram que passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele passou? Usar o nome dele para criticar o Vini Jr? , declarou Kompany.

"Para ser honesto, eu não me vejo em muitas das coisas que estão acontecendo hoje, então não quero fazer parte de um grupo ou de outro. Conheci 100 pessoas que trabalharam com José Mourinho. Nunca ouvi ninguém dizer nada de ruim sobre ele. Todos os jogadores o adoram. entendo a pessoa que ele é, entendo que ele luta pelo seu clube. Sei que, no fundo, ele é uma boa pessoa. Não preciso julgá-lo por isso. Mas também sei o que ouvi. Entendo o que ele fez, mas ele cometeu um erro. Espero que isso não aconteça novamente, e poderemos seguir em frente juntos, finalizou o belga.

Vini Jr fez acusações que o atacante ítalo-argentino foi autos de insultos preconceituosos após o brasileiro marcar o gol, que garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Benfica. O episódio ocorreu no início da segunda etapa do jogo de ida dos play-offs da Liga dos Campeões e depois das denúncias, a Uefa abriu uma investigação sobre o caso.