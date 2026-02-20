Guardiola sobre racismo: "Paguem mais aos professores e menos aos jogadores"

Os insultos racistas sofridos por Vini Jr. no jogo entre Benfica e Real Madrid, pela Champions League, ainda rende. E muito. Nesta sexta-feira (20/2), aliás, foi a vez do técnico Pep Guardiola, do Manchester City, falar sobre o caso. Na coletiva de imprensa para o jogo contra o Newcastle, pela Premier League, ele saiu em defesa do brasileiro e, inclusive, disse que o racismo precisa ser combatido desde a escola.

"Não é a cor da pele que faz de nós melhores. Ainda assim temos muito trabalho para fazer. O racismo está em todo o lado. O racismo não é uma questão da cor da pele, é sobre comportamentos. As escolas são os lugares ideais para mudar comportamentos. Paguem mais aos professores. Não aos jogadores. Aliás, os professores e os médicos devem ser os profissionais mais bem pagos da sociedade, de longe. Não os treinadores e jogadores", disse.

CBF pressiona Fifa e Uefa por punição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), inclusive, acionou a Fifa e Uefa para cobrar medidas severas sobre o caso envolvendo Vini Jr. Nesta quinta-feira (19), foram enviadas cartas às entidades com o objetivo de exigir rigor nas investigações. Os dirigentes brasileiros pedem, portanto, um monitoramento minucioso do episódio.