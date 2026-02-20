Neymar admite possível aposentadoria ao fim do contrato com o Santos

Com vínculo válido até dezembro de 2026 com o Santos, o atacante Neymar, de 34 anos, não descarta encerrar a carreira ao término do contrato. Em entrevista à CazéTV, o camisa 10 adotou um tom cauteloso ao projetar o futuro e deixou em aberto a possibilidade de aposentadoria.

"Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo ano a ano. Este é um ano muito importante para o Santos, mas também para a seleção, porque é ano de Copa do Mundo. Para mim, também é um grande desafio", afirmou o atacante.

Na sequência, Neymar reforçou que evita fazer planos de longo prazo e prefere tomar decisões de forma gradual.

"Eu vou vendo ano a ano. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, não sei o ano que vem. Pode ser que chegue em dezembro e eu queira aposentar, não sei. Vai ser do meu coração. Um dia de cada vez, vamos pouco a pouco".

Convivendo com lesões

Além do futuro, o jogador também comentou o processo de recuperação física. Afinal, o atacante voltou recentemente aos gramados após passar por uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada em dezembro de 2025, para tratar uma lesão no menisco medial. A opção por prolongar o período de recuperação teve como objetivo garantir um retorno em melhores condições.

"Queria voltar a jogar esta temporada totalmente a 100%. Por isso aguentei alguns jogos, esperei um pouco mais. Sei que muita gente fala muita coisa, não sabe do dia a dia, mas temos de aguentar. Consegui voltar muito bem. Estou feliz e tranquilo por ter voltado melhor do que estava antes. Preciso ganhar ritmo de jogo e treinar mais.

Neymar retornou à equipe na vitória sobre o Velo Clube, no domingo (15/2), e agora busca sequência para readquirir ritmo. Enquanto isso, mantém o foco dividido entre o Santos e a busca pela retomada na Seleção Brasileira. Afinal, o jogador quer mostrar que tem ritmo e está pronto para estar na lista de convocados de Carlo Ancelotti.