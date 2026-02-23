Pressionado, Flamengo vence Madureira no Maracanã e encaminha vaga à final do Carioca

O Flamengo respondeu aos protestos oriundos das arquibancadas do Maracanã com uma larga vantagem diante do Madureira, pela ida da semifinal do Campeonato Carioca. Pressionado por resultados, o time de Filipe Luís superou o Tricolor por 3 x 0 e pode perder por até dois gols de diferença no duelo de volta para avançar à decisão.
Do outro lado da chave, o Fluminense superou o Vasco por 1 x 0, no Nilton Santos, e o vencedor encara Flamengo ou Madureira na grande decisão. Se considerado os resultados momentâneos, desenha-se a mesma final de Estadual da temporada 2025 entre o Rubro-Negro e o Tricolor das Laranjeiras.
Primeiro tempo
O Rubro-Negro assumiu o controle desde o início e tratou de ocupar o campo do Madureira com posse e circulação rápida, sobretudo pelo lado direito. A primeira chance clara saiu aos três minutos, quando Royal iniciou a jogada, Carrascal tabelou com Plata e finalizou forte. Neguete respondeu com defesa segura e evitou que o domínio se traduzisse em vantagem imediata.
A pressão seguiu no mesmo ritmo. Aos 14, a bola voltou a procurar Pedro depois de nova investida pela direita com Plata. O camisa 9 finalizou da entrada da área e novamente encontrou Neguete, que manteve o placar inalterado. O Madureira tentou respirar aos 21, em escapada de Jacó pela esquerda, mas o cruzamento saiu direto pela linha de fundo.
Com o passar dos minutos, o cenário pouco mudou. O Flamengo continuou a trocar passes e centralizou muitas ações em Carrascal, enquanto o adversário recuou suas linhas e buscou compactação. A parada para hidratação marcou esse ajuste: o Madureira conseguiu fechar espaços e reduziu a intensidade da pressão rubro-negra.
Sem a conversão do volume em gol, o ambiente no Maracanã se transformou. Parte da torcida demonstrou impaciência ainda antes do intervalo. Ao apito final da etapa, vaias e gritos de protesto acompanharam a saída dos jogadores para o vestiário.
Mudanças no Flamengo
A equipe de Filipe Luís voltou do intervalo com outra postura, visto que precisava transformar o controle em vantagem. Por isso, entrou para acelerar o jogo, mesmo com o ambiente ainda tenso nas arquibancadas que protestavam desde o aquecimento.
Samuel Lino, que entrou no intervalo, apareceu logo no primeiro lance relevante: foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Plata, que cabeceou por cima. A jogada já mostrava um time mais direto e disposto a decidir.
A mudança não ficou só na intenção. Aos 7 minutos, o Rubro-Negro recuperou a bola no campo de ataque, insistiu na disputa dentro da área e contou com o afastamento incompleto da defesa do Madureira. Nico De La Cruz aproveitou a sobra na entrada da área e bateu forte, no canto, sem dar tempo de reação a Neguete.
Com a vantagem, o jogo ganhou outro ritmo. O Madureira até tentou sair mais, mas o Rubro-Negro seguiu no controle e ampliou pouco depois, aos 15?. Lino caiu dentro da área após um choque com Isaías, e o árbitro assinalou pênalti após interferência do VAR. Na cobrança, Arrascaeta bateu no canto direito para marca seu centésimo gol com a camisa rubro-negra.
O gol da vitória veio dos pés de outro jogador que saiu do banco: Luiz Araújo. Paquetá recuperou a bola no ataque, o time saiu no contra-ataque e Arrascaeta acionou Lino, que, dentro da área, serviu o camisa 7. O atacante só teve o trabalho de empurrar para as redes e encaminhar a vaga à decisão.
FLAMENGO 3×0 MADUREIRA
Campeonato Carioca Jogo de ida da semifinal
Data: 22/02/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público: 22.730
Gols: De La Cruz, 7’/2ºT (1-0); Arrascaeta, 18’/2ºT (2-0); Luiz Araújo, 40’/2ºT (3-0)
FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evetton Araújo, De La Cruz (L. Paquetá, 12/2ºT) e Carrascal (Arrascaeta, 0’/2ºT); Plata (Luiz Araújo, 21’/2ºT), Pedro e Everton Cebolinha (Samuel Lino, 0’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.
MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Julião (Julio César, 32’/2ºT); Rodrigo Lindoso, João Fubá e Juninho (Adriano, 20’/2ºT); Jacó (Vinícius Balotelli, 13’/2ºT), Geovane Maranhão e Everton (Isaías, 13’/2ºT). Técnico: Toninho Andrade.
Árbitro: Lucas Coelho Santos
Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho
Cartões amarelos: Cauã Coutinho, Jacó, Marcão (MAD); Plata, Evertton Araújo (FLA)
Cartão vermelho: –
