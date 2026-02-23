Hugo defende três pênaltis, Corinthians elimina Portuguesa e vai à semifinal paulista

Como o Corinthians é sempre no drama! Neste domingo, 22/2, pelas quartas de final do Paulistão, o Timão foi ao Canindé enfrentar a Portuguesa em jogo único. A Lusa jogou melhor boa parte do tempo. Na etapa inicial, perdeu um pênalti (Renê cobrou e Hugo defendeu) e abriu o placar com Zé Vitor. No segundo tempo, depois dos 30 minutos, o Corinthians foi ao ataque. E conseguiu o empate em 1 x 1, quando poucos esperavam, com um herói improvável. Vitinho, aos 47 minutos, em seu primeiro gol com a camisa corintiana. Enfim, decisão nos pênaltis. E deu Timão! 8 x 7, com Hugo Souza defendendo mais duas cobranças.
Agora, o Corinthians terá pela frente o Novorizontino com vantagem para o time do interior, que tem melhor campanha. Na outra semifinal, jogam Palmeiras e São Paulo, com vantagem para o Palmeiras com melhor campanha.
Hugo Souza defende pênalti, mas a Lusa larga na frente
A Portuguesa começou melhor na partida, quase sempre pressionando pelo ataque, principalmente pela esquerda com Maceió que perdeu a primeira grande chance aos 15 minutos. Zé Vitor fez um contra-ataque rápido, serviu o atacante para chutar, mas Bidu conseguiu cortar para escanteio.
Apesar de o Timão chegar bem ao ataque, a defesa da Portuguesa rechaçava com eficiência. A equipe ainda teve a chance de ouro para abrir o placar: Renê recebeu pela esquerda sozinho na área e sofreu falta, que resultou em pênalti cometido por Hugo Souza. Renê cobrou, mas Hugo defendeu, alcançando seu 12º pênalti defendido com a camisa do Timão em 102 jogos.
Aos 31 minutos, o Timão teve sua primeira grande chance: Gui Negão cruzou para o ataque, e Deoays tentou entrar de carrinho, mas pegou mal na bola. O lance levantou a Fiel, mostrando que a equipe começava a pressionar.
No entanto, a Portuguesa dominava as ações em campo e, merecidamente, chegou ao gol aos 37 minutos. Raniele, pela lateral esquerda, fez um cruzamento alto e meio estranho, que se confundiu no meio da área entre Ewerthon e Ramalho. A bola sobrou para Zé Vitor, que não perdeu tempo e finalizou de primeira, dentro da área. Dessa vez, Hugo Souza não conseguiu evitar o gol. A Lusa abriu o placar: 1 a 0.
Corinthians arranca o empate nos acréscimos
No segundo tempo, o jogoganhou ainda mais em emoção. No primeiro minuto, João Vitor entrou na área pelo lado direito, desmarcado, e chutou em direção ao gol e Hugo Souza fez grande defesa. O Corinthians O Corinthians tentava impor sua técnica, passando a rondar a área do goleiro Bruno Bertinato. A Lusa passava a apostar em contra-ataques. Como o Corinthians não conseguia espaços para finalizar, o técnico Dorival Jr, aos 20 minutos, mudou o trio de ataque (Bidon, Depay e Gui Negão), entrando com Dieguinho, Pedro Raúl e Vitinho.
O jogo seguiu lá e cá, e coube a Vitinho conseguir o gol da Lusa. Aos 47 minutos, ele recebeu um lançamento de Matheuzinho, que virou da direita para a esquerda. O meia-atacante, na área, dominou e fuzilou no ângulo de Bruno Bertinato: 1 a 1. Seu primeiro gol em 29 jogos pelo Timão. Assim, a decisão foi para os pênaltis. Bruno Bertinato agarrou um pênalti de Garro. Hugo voltou a pegar um pênalti de Renê.E Cauari também perdeu. O Corinthians, atual campeão, segue vivo defendendo seu título.
Nos pênaltis
Para o Corinthians: Vitinho, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Pedro Raul, Ramalho, Kayke, André e Allan acertaram; Bruno Bertinato defendeu a cobrança de Garro
para a Portuguesa: Zé Vitor, Eric Botteghin, G. Henrique, Maceió, Hudson, Gustavo Salomãoe Carlos Lima acertaram; Hugo defendeu as cobranças de Renê e de Cauari
PORTUGUESA 1X1 CORINTHIANS (nos pênaltis, Corinthians 8 a 7)
Campeonato Paulista Quartas de final
Data: 22/2/2026
Local: Canindé, São Paulo (SP)
Público: 12.784
Renda: R$ 1.306.840,00
Gols: Zé Vitor, 37’/1ºT (1-0); Vitinho, 47’/2ºT (1-1)
PORTUGUESA: Bruno Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo (Carlos Lima, 21’/2ºT) e Caio Roque (Gustavo Salomão, Intervalo); Zé Vitor, Gabriel Pires (Eric Botteghin, 39’/2ºT) e Guilherme Portuga (Hudson, 39’ºT) ; Ewerthon (Cauari, 25’/2ºT), Maceió e Renê. Técnico: Fábio Mathias.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Kayke, 44’/2ºT); Raniele (Garro, Intervalo), Allan e André;Breno Bidon (Dieguinho,20’/2ºT), Memphis Depay (Pedro Raul, 20’/2ºT) e Gui Negão (Vitinho, 20’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)
Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa/SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa/SP)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Cartões amarelos: Caio Roque, Eduardo, João Vitor (POR); Bidon, Gustavo Henrique (COR)
