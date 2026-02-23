Palmeiras lança nova linha de uniforme de treino

O Palmeiras teve uma novidade no seu treino nesta segunda-feira (23). Entretanto, não houve nenhum atleta reforçando a atividade. Os jogadores foram ao gramado utilizando a nova linha de uniforme de treino do clube para 2026.
Para os jogadores, o novo uniforme segue verde. Porém, em um tom mais claro. Já os shorts deixam de ser verdes e agora passam a ser cinzas.
Já os goleiros deixam a cor vermelha, que agora será utilizada por Abel Ferreira. Os defensores da meta alviverde passam a utilizar uma camisa azul.
O Palmeiras segue em preparação para encarar o Fluminense, na próxima quarta-feira (25), na Arena Barueri. Além do compromisso pelo Brasileirão, o Verdão segue vivo no Campeonato Paulista, no qual enfrenta o São Paulo pela semifinal.
