Diniz teve influência direta nas contratações do Vasco antes da saída

O trabalho de Fernando Diniz no Vasco não correspondeu às expectativas de uma melhora de desempenho. Apesar da frustração com os desempenhos, que se intensificaram neste início de temporada, o técnico teve influência direta na maioria das contratações do clube de São Januário. No caso, em recomendações, aprovações e contatos diretos para convencimento em tratativas com quatro dos seis reforços da primeira janela de 2026.
Após intensificação das pressões sobre o treinador na reta final da edição anterior do Campeonato Brasileiro pelos consecutivos resultados negativos, ele ganhou uma sobrevida no cargo. Apesar também do vice-campeonato da Copa do Brasil, no Maracanã, em dezembro do ano passado. Com isso, a diretoria decidiu iniciar a estruturação do planejamento com o profissional sendo o comandante.
Ou seja, a montagem do elenco teve como prioridade se encaixar em sua metodologia de trabalho e estilo de jogo. Até o momento, o saldo foi de seis contratações na maior parte da janela e o clube ainda monitora opções para acertar a chegada de mais um volante.
Entre os reforços, o clube de São Januário acertou com o zagueiro Alan Saldivia, o lateral-esquerdo Cuiabano, o meio-campista Johan Rojas, além dos atacantes Brenner, Marino Hinestroza e Spinelli. Internamente, o entendimento era que as intensas e francas relações de Diniz com os jogadores era vista como um trunfo no processo de procura por potenciais contratações.
Contribuições diretas de reforços ao Vasco
Alan Saldivia e Brenner foram recomendações diretas do treinador. Ele enfrentou o defensor uruguaio, quando ainda atuava pelo Colo-Colo, do Chile. A qualidade de passe do zagueiro agradou ao comandante, que tentou sua contratação em trabalhos anteriores, porém conseguiu somente no Vasco. Já, no caso do atacante, Diniz foi o responsável pela sua ascensão e uma das melhores fases de sua carreira, no São Paulo. Os dois também trabalharam juntos no Fluminense.
Com relação a Marino Hinestrosa, o treinador fez contato direto com o jogador. A decisão foi uma estratégia de convencimento, já que ele tinha oferta também do Boca Juniors. No caso da contratação de Rojas, o avanço ocorreu após um mapeamento feito pela direção e contou com o aval do profissional. Os dois, aliás, conversaram antes do meio-campista colombiano assinar o contrato.
Por outro lado, o lateral-esquerdo Cuiabano e o atacante Spinelli foram escolhas do departamento de futebol e da diretoria. Obviamente, Diniz recebeu sinalizações que as tratativas estavam em curso. Em comparação às outras negoiações, porém, o técnico teve uma influência e atuação menor. Deste modo, no novo cenário, que irá se instaurar, quando a diretoria definir o substituto, o profissional terá que se ambientar a um grupo de jogadores já praticamente completo. Por enquanto, Bruno Lazaroni comandará o time interinamente no jogo contra o Santos pela quarta rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (25/2).
