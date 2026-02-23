Diniz teve influência direta nas contratações do Vasco antes da saída

O trabalho de Fernando Diniz no Vasco não correspondeu às expectativas de uma melhora de desempenho. Apesar da frustração com os desempenhos, que se intensificaram neste início de temporada, o técnico teve influência direta na maioria das contratações do clube de São Januário. No caso, em recomendações, aprovações e contatos diretos para convencimento em tratativas com quatro dos seis reforços da primeira janela de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após intensificação das pressões sobre o treinador na reta final da edição anterior do Campeonato Brasileiro pelos consecutivos resultados negativos, ele ganhou uma sobrevida no cargo. Apesar também do vice-campeonato da Copa do Brasil, no Maracanã, em dezembro do ano passado. Com isso, a diretoria decidiu iniciar a estruturação do planejamento com o profissional sendo o comandante.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ou seja, a montagem do elenco teve como prioridade se encaixar em sua metodologia de trabalho e estilo de jogo. Até o momento, o saldo foi de seis contratações na maior parte da janela e o clube ainda monitora opções para acertar a chegada de mais um volante.

Entre os reforços, o clube de São Januário acertou com o zagueiro Alan Saldivia, o lateral-esquerdo Cuiabano, o meio-campista Johan Rojas, além dos atacantes Brenner, Marino Hinestroza e Spinelli. Internamente, o entendimento era que as intensas e francas relações de Diniz com os jogadores era vista como um trunfo no processo de procura por potenciais contratações.

Leia também: Uefa suspende Prestianni de forma provisória após denúncia de racismo contra Vini Jr



Contribuições diretas de reforços ao Vasco

Alan Saldivia e Brenner foram recomendações diretas do treinador. Ele enfrentou o defensor uruguaio, quando ainda atuava pelo Colo-Colo, do Chile. A qualidade de passe do zagueiro agradou ao comandante, que tentou sua contratação em trabalhos anteriores, porém conseguiu somente no Vasco. Já, no caso do atacante, Diniz foi o responsável pela sua ascensão e uma das melhores fases de sua carreira, no São Paulo. Os dois também trabalharam juntos no Fluminense.

Com relação a Marino Hinestrosa, o treinador fez contato direto com o jogador. A decisão foi uma estratégia de convencimento, já que ele tinha oferta também do Boca Juniors. No caso da contratação de Rojas, o avanço ocorreu após um mapeamento feito pela direção e contou com o aval do profissional. Os dois, aliás, conversaram antes do meio-campista colombiano assinar o contrato.

Por outro lado, o lateral-esquerdo Cuiabano e o atacante Spinelli foram escolhas do departamento de futebol e da diretoria. Obviamente, Diniz recebeu sinalizações que as tratativas estavam em curso. Em comparação às outras negoiações, porém, o técnico teve uma influência e atuação menor. Deste modo, no novo cenário, que irá se instaurar, quando a diretoria definir o substituto, o profissional terá que se ambientar a um grupo de jogadores já praticamente completo. Por enquanto, Bruno Lazaroni comandará o time interinamente no jogo contra o Santos pela quarta rodada do Brasileirão, na próxima quarta-feira (25/2).

Saiba Mais Esportes Paralimpíada de Inverno: Brasil celebra delegação recorde

Paralimpíada de Inverno: Brasil celebra delegação recorde Esportes Uefa suspende Prestianni de forma provisória após denúncia de racismo contra Vini Jr

Uefa suspende Prestianni de forma provisória após denúncia de racismo contra Vini Jr Esportes Hugo Souza sofre ofensas racistas após decidir classificação do Corinthians

Hugo Souza sofre ofensas racistas após decidir classificação do Corinthians Esportes Vasco abre conversas para contratar Renato Gaúcho como novo técnico

Vasco abre conversas para contratar Renato Gaúcho como novo técnico Esportes Hugo defende três pênaltis, Corinthians elimina Portuguesa e vai à semifinal paulista



