Futebol argentino será paralisado em forma de protesto; entenda

O futebol argentino vive ambiente de ebulição nos bastidores. Ao ponto, inclusive, da Associação do Futebol Argentino (AFA) decidir por paralisar as competições locais em forma de protesto contra os recentes movimentos que viriam do governo local. Em investigação que dura desde dezembro de 2025, cinco dirigentes do mais alto escalão (incluíndo o presidente da entidade, Claudio Tapia) são acusados de crimes como corrupção, fraude fiscal e lavagem de dinheiro.

Nesta segunda-feira (23), o Comitê Executivo do órgão que rege o futebol argentino se reuniu e um dos representantes (Fabián Berlanga, presidente do Vélez Sarsfield) falou com o portal "TyC Sports". Questionado se a possibilidade de paralisar as competições em forma de protesto, Berlanga disse objetivamente que essa iniciativa está na lista de opções:"Se for necessário (a paralisação), sim."

Além disso, Berlanga também declarou que "é muito clara" a existência de uma perseguição por parte do governo nacional para com a Associação do Futebol Argentino.

"Ficou demonstrado que tudo está pago e que a causa pela qual eles são acusados não tem fundamento. Está sendo declarada uma guerra contra o futebol que não tem nada a ver. Eles (o governo) querem impor as Sociedades Anônimas Desportivas e os clubes já se manifestaram, eles não querem isso, agregou Berlanga

Os desentendimentos entre o poder público e a AFA possuem contexto antigo. O motivo primário seria o desejo particular do presidente do país, Javier Milei, em viabilizar o sistema de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) no país portenho. Algo que é expressamente proibido pela legislação da AFA em linha de raciocínio que aponta a preservação de identidade e pertencimento dos clubes. A saber, assim como parte dos clubes brasileiros, o regime vigente é associativo.

Diante deste cenário, caso nada se modifique de maneira drástica, a greve acontecerá entre os dias 5 e 8 de março. Nesse sentido, a pausa incluiria tanto os torneios profissionais como também das categorias de base.

