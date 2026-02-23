Vasco goleia Flamengo e assume liderança no Brasileiro Sub-20

O Vasco mostra que começa a se recuperar na temporada. Pelo menos no sub-20, já que os Meninos da Colina golearam o Flamengo por 4 a 1 nesta segunda-feira (23), no estádio Luso-Brasileiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Com o resultado, o Cruz-Maltino dorme na liderança com seis pontos. Por outro lado, o Rubro-Negro estaciona nos três pontos e ocupa a nona colocação. Além disso, o triunfo amplia a sequência positiva vascaína no clássico da categoria com 10 vitória seguidas sobre os rivais.

O jogo

Apesar do início mais agressivo do Flamengo, o Vasco assumiu o controle ainda no primeiro tempo. Aos 24 minutos, Zuccarello abriu o placar após cruzamento de Lucas Melim. Pouco depois, aos 27, Da Mata recebeu cartão vermelho direto e deixou o rival com um a menos.

Assim, o cenário ficou ainda mais favorável. Aos 40, Gustavo Guimarães cobrou falta com desvio na barreira e ampliou. Antes do intervalo, Léo ainda defendeu pênalti cobrado por Zuccarello.

Vasco segue intenso no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Vasco manteve intensidade e matou o jogo rapidamente. Aos 9 minutos, Andrey Fernandes aproveitou passe na entrada da área e marcou o terceiro. Enquanto isso, o Flamengo tentou reagir mesmo com dificuldades. Alan Santos descontou aos 36, com chute de fora da área. No entanto, o time rubro-negro perdeu Daniel Carvalho aos 42, após segundo amarelo. Antes disso, Lócio também recebeu vermelho, deixando ambos com dez jogadores.

Nos acréscimos, o Vasco confirmou a superioridade com um golaço. Aos 48 minutos, Bruno Lopes cobrou falta com força e fechou o placar em 4 a 1. Dessa forma, o time cruz-maltino mantém 100% de aproveitamento e reforça a busca pelo título da competição. Ao mesmo tempo, o Flamengo precisa reagir rapidamente para não se distanciar do pelotão de frente nas próximas rodadas do Brasileiro Sub-20.