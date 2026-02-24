Presidente do Benfica defende Prestianni de acusações de racismo

No jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, o clima esquentou após o golaço marcado por Vini Jr - (crédito: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Apesar da suspensão preventiva da Uefa, o atacante Gianluca Prestianni viajou com a delegação do Benfica para Madrid. O jogador, aliás, foi recebido aos gritos de "racista", na chegada na capital espanhola. Em entrevista antes do embarque, o presidente benfiquista Rui Costa defendeu o jogador argentino das acusações de racismo contra o brasileiro Vini Jr.

"Não estou em campo para saber o que foi dito ou não. Em uma situação daquelas, muita coisa é falada. Acreditamos na palavra do nosso jogador. Prestianni está sendo rotulado como racista, mas ele é tudo, menos racista. Entendemos que nada está provado e não se justifica a suspensão. Ainda não saiu a decisão final, aguardamos o desfecho do processo", disse.

No jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, o clima esquentou após o golaço marcado por Vini Jr. O brasileiro comemorou dançando e gerou irritação dos benfiquistas, que consideraram uma provocação. Dessa forma, um dos mais exaltados foi Gianluca Prestianni. O atacante argentino teria chamado o camisa 7 merengue de "mono" ("macaco", em espanhol).

A Uefa anunciou nesta segunda-feira (23) a suspensão provisória de Prestianni por uma partida em competições europeias de clubes. A medida cautelar foi adotada após a denúncia de racismo feita por Vini Jr durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, disputado em 17 de fevereiro. Dessa forma, o argentino está fora do jogo de volta, nesta quarta-feira (25), em Madri.

Entenda o episódio

O episódio que originou a investigação da Uefa aconteceu no segundo tempo da partida entre Benfica e Real Madrid, no último dia 17, em Lisboa, pelos playoffs da Liga dos Campeões. Logo após Vini Jr marcar um golaço e abrir o placar para o time espanhol, ele comemorou em frente a bandeirinha de escanteio e diante de uma torcida organizada do clube português. Assim, iniciou a confusão com os adversários.

Na ocasião, o árbitro francês François Letexier aplicou cartão amarelo ao brasileiro pela comemoração. O atacante Gianluca Prestianni foi um dos mais exaltados e trocou xingamentos com Vini Jr. Contudo, a situação ultrapassou os limites quando tudo parecia controlado e o jogo prestes a retornar. Prestianni colocou a camisa sobre a boca e teria chamado Vinicius de "mono" ("macaco", em espanhol).

Na sequência, Vni Jr denunciou o ato racista ao árbitro. Dessa forma, ele acionou o protocolo antirracista da Uefa. Assim, o jogo ficou paralisado por cerca de 10 minutos. Durante esse período, o atacante brasileiro recebeu apoio dos companheiros, principalmente dos franceses Tchouaméni e Mbappé que trocou farpas com o zagueiro argentino Otamendi.

A situação incendiou a partida. Após a retomada, a torcida do Benfica passou a hostilizar Vini Jr de forma intensa. Dessa forma, o brasileiro recebeu xingamentos em coro, além de arremessos de objetos quando se aproximava da lateral, principalmente em cobranças de escanteio. O atacante recebeu vaias a cada toque na bola, assim como Mbappé. Todo episódio acabou sendo relatado na súmula.

