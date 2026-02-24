Os nervos estão à flor da pele em Madri. Nesta terça-feira (24/2), a delegação do Benfica chegou ao hotel na capital espanhola onde ficará concentrada para o jogo desta quarta (25/2), contra o Real Madrid, pela Champions League. O argentino Prestianni, que dirigiu ofensas racistas ao brasileiro Vini Jr no jogo de ida, foi recebido aos gritos de "racista!" por torcedores. Outros gritaram "Fora, Mourinho!", em referência ao treinador português.

Veja o vídeo:

Así ha sido la llegada del @SLBenfica a su hotel en Madrid "¡Mou, vuelve!" "¡Prestianni, fuera! ¡Racista!" @romanruizn #PartidazoCOPE pic.twitter.com/WQ5tqnf5a0 El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 24, 2026





Apesar de estar com a delegação, Prestianni não poderá nem sequer ir ao estádio. No desenrolar desse processo, a Uefa lhe aplicou uma suspensão provisória de uma partida por possível comportamento discriminatório. Essa medida se dá enquanto a investigação segue em curso e que o próprio Benfica prometeu recorrer, alegando que ainda não há provas conclusivas sobre o caso.

O Benfica também não terá o treinador José Mourinho à beira do campo, mas sua ausência não está ligada ao caso de injúria racial. Muito criticado por treinadores e ex-jogadores pelo posicionamento sobre o caso, o português foi suspenso por duas partidas por ser expulso no jogo de ida contra o Real após xingar o árbitro francês François Letexier.