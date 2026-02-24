Veja o vídeo:

Apesar de estar com a delegação, Prestianni não poderá nem sequer ir ao estádio. No desenrolar desse processo, a Uefa lhe aplicou uma suspensão provisória de uma partida por possível comportamento discriminatório. Essa medida se dá enquanto a investigação segue em curso e que o próprio Benfica prometeu recorrer, alegando que ainda não há provas conclusivas sobre o caso.

O Benfica também não terá o treinador José Mourinho à beira do campo, mas sua ausência não está ligada ao caso de injúria racial. Muito criticado por treinadores e ex-jogadores pelo posicionamento sobre o caso, o português foi suspenso por duas partidas por ser expulso no jogo de ida contra o Real após xingar o árbitro francês François Letexier.

