Venda da SAF do Vasco está perto de se concretizar, afirma jornal

O Clube de Regatas Vasco da Gama está próximo de adquirir um novo dono para a Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Em situação avançada, a negociação pode ser concluída entre os meses de março e abril.



De acordo com informações do jornal Extra, o negócio será concretizado com Marcos Farias Lamacchia. O empresário de 47 anos é filho de José Roberto Lamacchia, fundador do Banco Crefisa, e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O acordo alcançou expectativa de conclusão após meses de tratativas junto à diretoria do clube carioca, liderada pelo presidente, o ex-jogador Pedrinho.

A proposta foi inicialmente veiculada no segundo semestre de 2025. De acordo com o Extra, o aporte financeiro a ser aplicado no cruzmaltino seria de R$ 2 bilhões. O investimento servirá para a melhoria do elenco, conclusão do planejamento de reforma do estádio São Januário e quitação de dívidas do clube.

Em meio às saídas do jogador Philippe Coutinho e o treinador Fernando Diniz, o Vasco se prepara para enfrentar o Fluminense, em confronto das semifinais do Campeonato Carioca. Na partida de ida, o cruzmaltino acabou superado por 1 x 0.