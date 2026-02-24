Samir Xaud explica iminente renovação de Ancelotti

Carlo Ancelotti está em vias de assinar renovação contratual para seguir na Seleção Brasileira - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

O técnico Carlo Ancelotti ainda não assinou sua renovação com a Seleção Brasileira, mas está bem próximo disso. E, nesta terça-feira (24/2), o presidente da CBF, Samir Xaud, falou sobre a possível manutenção do italiano para após a Copa do Mundo de 2026.

Na sede da entidade, no Rio de Janeiro (RJ), após encontro com Javier Tebas, presidente de LaLiga, o mandatário revelou a repórteres presentes que deseja um trabalho de "construção", o que demanda tempo. Para ele, afinal, um ano é pouco.

"O que nós queremos, é o que eu sempre falo: nada de imediato, mas, sim, um trabalho de uma construção, A gente acredita que um ano é muito pouco para desenvolver um trabalho que deixe frutos e resultados", afirmou a jornalistas na sede da CBF.

O presidente explicou a iniciativa de renovar com o histórico treinador italiano. Para Xaud, Ancelotti vem fazendo um bom trabalho, o que o resguarda para uma provável renovação até a Copa do Mundo de 2030.

"Nós temos a melhor matéria prima do mundo em relação ao técnico, temos que aproveitar isso, esse tempo dele aqui no Brasil junto à Seleção Brasileira. Eu acredito muito no trabalho que ele vem fazendo na Seleção Brasileira. Por confiar nisso, a gente iniciou essa conversa de renovação", enfatizou.