Conheça a "Organizada das Nações Unidas", torcida imigrante do Capital

A Organizada das Nações Unidas do Capital: imigrantes sem fronteiras apaixonados pelo Capital torcerão distância pela classificação contra o Juazeirense - (crédito: Arquivo pessoal )

Quantos corações um clube de futebol é capaz de cativar? Em Brasília, o Capital conquistou um grupo fiel de estrangeiros residentes no Distrito Federal para o adotar como time do coração. Toda semana, a galera se reúne para acompanhar a Coruja aos jogos pelo Candangão e têm a missão de aumentar a legião de fãs. Nesta quarta-feira (25/2), o Tricolor entra em campo para enfrentar o Juazeirense-BA, pela segunda fase da Copa do Brasil, às 15h30, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A energia positiva será enviada do nosso quadrado para a cidade baiana localizada a 1.511km de Brasília.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O elo dos imigrantes com o Capital começou enquanto jogavam futebol society, a famosa “pelada de quinta-feira”, composta pela grande maioria de estrangeiros residentes no Distrito Federal e também uma parcela de brasileiros. Os amigos tinham o costume de, juntos, fazerem churrasco nos momentos de lazer e assistirem a jogos. No Candangão de 2025, alguns deles foram à estreia do Capital no torneio e adquiriram a camisa da equipe ao comprarem os ingressos. Posteriormente, a blusa do Tricolor foi usada nos jogos das quintas, o que chamou a atenção dos outros companheiros.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Internazionale repete vexame do Milan ao ser eliminado por zebra norueguesa

O neozelandês Reuben Morrison, de 44 anos, é um dos membros do grupo. Em Brasília desde 2019, o geólogo se tornou um fã assíduo do Capital desde o último ano, quando começou a acompanhar as partidas e frequentar o Estádio JK. Neste ano ano, Reuben se tornou sócio do clube e tem um importante papel: fazer com que mais pessoas assistam aos jogos do Tricolor no estádio.

"Eu amei futebol toda a minha vida, então poder ir e ver meu time local jogar regularmente é fantástico”, explicou em entrevista ao Correio. Morrison sente um carinho especial pelo clube do Paranoá, sentimento que o remete à juventude. "Isso me lembra o clube em que eu costumava jogar quando estava crescendo na Nova Zelândia. Eu realmente amo morar em Brasília, e adoraria que essa equipe crescesse", exclamou.

Por conta do horário do confronto desta quarta-feira, Reuben e os amigos não poderão se reunir para torcer pela classificação do Capital. Mas, segundo o geólogo, mesmo de longe, todos estarão mandando energias positivas ao time. "Eu espero uma boa vitória para o Capital e que possamos avançar para a próxima fase", desejou.



FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil

Segunda fase

Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

Quando: hoje, 25/2/2026

Horário: 15h30

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)

Juazeirense

Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário, Eduardo Rosado e Daniel; Douglas Nathan, Bruno Sena e Breno Rayck; Romarinho, Anderson Pato e Marlon

Técnico: Carlos Rabelo

Capital

Luan; Genilson, Richardson, Éder e Lima; Renan, Deysinho e Rodriguinho; Alison Mira, Matheusinho e Alisson Soares

Técnico: Fábio Brostel

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Relembre 7 jogadores de futebol que já foram presos ou condenados

Relembre 7 jogadores de futebol que já foram presos ou condenados Esportes Ceilândia x Jacuipense: Adelson é o talismã alvinegro para avançar

Ceilândia x Jacuipense: Adelson é o talismã alvinegro para avançar Esportes Como os e-sports viraram um mercado bilionário que lota estádios

Como os e-sports viraram um mercado bilionário que lota estádios Esportes Mercado da bola: como funciona a transferência de um jogador jovem?

Mercado da bola: como funciona a transferência de um jogador jovem? Esportes Conheça a "Organizada das Nações Unidas", torcida imigrante do Capital

Conheça a "Organizada das Nações Unidas", torcida imigrante do Capital Esportes Ex-jogador Viola é condenado a três anos de prisão; veja detalhes