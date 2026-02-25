Gama x Goiás: duelo inédito entre irmãos Ribeiro é atração no Bezerrão

Lucas, zagueiro do Goiás, e Moisés, capitão do Gama, em um raro momento de intimidade: irmãos na vida, adversários na Copa do Brasil - (crédito: Arquivo pessoal)

Por capricho do destino, os deuses do futebol colocaram frente a frente dois irmãos na disputa pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 20h, o Estádio Bezerrão será palco do duelo entre Gama e Goiás para decidir quem avança no torneio. Unidos pelo mesmo sangue, os irmãos Moisés Ribeiro e Lucas Ribeiro estarão separados apenas pelo tom alviverde nos uniformes das duas equipes. Enquanto o volante defende o time candango, o zagueiro jogará pelo goiano, em jogo especial por marcar um encontro inédito entre os brothers no gramado.

Apesar dos oito anos de diferença entre os baianos de Salvador, Moisés e Lucas sempre foram parceiros desde a infância. Incentivado pelo pai, Florisvaldo Filho, o volante foi o pioneiro no mundo da bola. Mesmo com pouca idade, o caçula já o admirava e desejava ser igual ao mais velho. Os irmãos saíram cedo de casa para seguir o sonho de se tornar jogador profissionais de futebol.

Primeiro a deixar a família, mesmo de longe, Moisés se fez presente como pôde na vida do irmão mais novo e na caçada ao sonho de também alcançar o profissionalismo no esporte. “Mesmo distante, ele sempre mantinha contato comigo, me incentivava, me dava o dinheiro do transporte para ir treinar. Chuteira era ele quem comprava também. Ele sempre esteve presente me ajudando. Meus pais, também, mas meu irmão sempre focou em mim para que eu fosse um jogador”, relembra Lucas, em entrevista ao Correio.

A admiração do zagueiro pelo irmão sempre foi grande. Nas escolinhas de futebol, assistia com brilhos nos olhos Moisés jogar pela televisão e desejava ser igual a ele quando crescesse. “O assistia jogando o Campeonato Brasileiro. Então, pensava: ‘quero ser igual ao meu irmão quando crescer. Ser jogador de futebol, esse era o sonho", revive.

Em 2021, o Brasileirão até armou um encontro para os irmãos. Enquanto Moisés defendia a Chapecoense, Lucas vestia as cores do Internacional. Entretanto, não foi possível assistir aos irmãos Ribeiro em campo. O volante estava lesionado e apenas o zagueiro atuou. Um novo empecilho médico quase impediu a nova chance.

Porém, com o gamense recuperado de problema ocorrido na estreia na Copa do Brasil, a expectativa é de que o jogador retorne à escalação de Luís Carlos Carioca e possa, pela primeira vez, enfrentar o familiar.

Moisés em ação com a camisa do Gama: capitão do time candango

Quando entrou em campo para jogar com o Monte Roraima na primeira fase da Copa do Brasil, o Gama já tinha o Goiás como rival em caso de classificação. Capitão da equipe, Moisés teve um motivo a mais para celebrar a vitória por 2 x 0: saber que enfrentaria o time do irmão. No vestiário, o camisa cinco alviverde agradeceu ao grupo por ajudar a realizar o sonho de enfrentar Lucas Ribeiro.

Segundo o volante, tudo aconteceu muito rápido na vida profissional dos dois e, desde novos, a parceria entre os irmãos sempre foi muito forte. "O futebol mudou a nossa vida. Meu irmão é um cara vitorioso. Eu aprendo com ele, assim como ele aprende comigo. Eu gosto de assistir aos jogos dele e dar opinião no que ele faz em campo”, conta.

Tal qual um irmão mais velho, o volante se lembra exatamente da estreia do caçula: um Flamengo e Vitória, no Maracanã. “Eu já estava na Chapecoense quando ele estreou pelo profissional. Graças ao técnico Paulo César Carpegiani, ele teve a oportunidade de jogar. Eu fiquei muito nervoso no dia, mas, depois da estreia, meu irmão só foi benção para nossa família”, recorda.

O desejo de Moisés de encontrar o irmão em campo é antigo. Agora, o jogador celebra o momento. “Quando tive a oportunidade de enfrentar meu irmão em 2021, acabei me lesionando uma partida antes. Fiquei muito triste, porque eu queria realizar o sonho de jogar contra ele. Hoje, graças a Deus, estamos tendo a chance”, comemora.

“É um jogo decisivo. Um vai ter que parar o outro para continuar na competição. Ele vai correr pela instituição dele, assim como eu vou correr pela minha. Vai ser um jogo muito bom, um espetáculo para quem for ao Bezerrão”, projeta Moisés.

O estádio alviverde, inclusive, deve estar abarrotado para o encontro dos irmãos Ribeiro e a busca por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. O Gama abriu a venda de ingressos no domingo e espera grande adesão da torcida diante do Goiás.

FICHA TÉCNICA

Copa do Brasil

Segunda fase

Estádio: Bezerrão, no Gama

Quando: hoje, 25/2/2026

Horário: 20h

Árbitro: Lucas Guimarães Horn (RS)

Ingressos (meia): Sul/Leste (40), Oeste (R$ 50), Hospitality (R$ 85), Norte visitante (R$ 40)

Onde comprar: ingressos.com

Transmissão: Amazon

Gama

Renan Rinaldi; Michel Henrique, Zulu, Wellington e Lucas Piauí; Moisés, Lúcio e David; Renato, Henrique Almeida (Ramon) e Felipe Clemente

Técnico: Luiz Carlos Souza

Goiás

Tadeu; Diego Caito, Lucas Ribeiro, Luisão e Nicolas; Lucas Rodrigues, Filipe Machado e Lourenço; Jean Carlos, Anselmo Ramon e Pedrinho

Técnico: Daniel Paulista

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

