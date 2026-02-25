Morre Cauã Batista Gomes Este, atleta do taekwondo, aos 18 anos

A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) manifestou, nesta terça-feira (25/2), profundo pesar pela morte do atleta Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos. Promessa da modalidade, Cauã representava o estado do Rio de Janeiro e integrava a equipe Soares Team.

Cauã estava inscrito para participar da Seletiva Aberta Nacional, marcada para esta quarta-feira (26/2), na categoria adulto até 63kg. A competição reúne atletas de diferentes estados em busca de vaga em futuras competições nacionais e internacionais.

Em nota oficial, a confederação destacou a trajetória e o perfil do atleta. “Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições”, afirmou a entidade.

A CBTKD também se solidarizou com familiares, amigos e com toda a comunidade do taekwondo neste momento de luto. “Neste momento de dor, a CBTKD se solidariza com familiares, amigos e toda a comunidade do taekwondo, aos quais deseja força e conforto”, diz o comunicado.

Até a última atualização desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações sobre a causa da morte nem detalhes sobre velório e sepultamento.