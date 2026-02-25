Copa de Verão abre calendário do hipismo em Brasília nesta sexta-feira

A Copa de Veráo abre a partir desta sexta-feira o calendário da Federação Hípica de Brasília. A competição reunirá cavaleiros e amazonas em provas de 60cm e 1,40m até domingo na Sociedade Hípica de Brasília. O acesso ao evento é gratuito.

Reconhecido como um dos principais polos do hipismo no país, o Distrito Federal se destaca pela estrutura, tradição e alto nível técnico. Carioca radicado em Brasília, Stephan Barcha terminou em quinto lugar na final do salto individual nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele chegou a estar entre os candidatos ao pódio e disputou diretamente a medalha de bronze. No entanto, completou o percurso em quinto lugar.

Para o presidente da Federação Hípica de Brasília, Almir Vieira, a Copa de Verão representa mais do que uma competição. "Abrir o calendário esportivo com uma prova desse porte reforça a força do hipismo no Distrito Federal. Temos estrutura, tradição e atletas em constante evolução técnica. O DF é hoje um dos grandes centros da modalidade no país, e eventos como a Copa de Verão impulsionam o desenvolvimento do esporte e a formação de novos talentos", destaca.

Ao lado de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o Distrito Federal figura entre os maiores centros da modalidade no Brasil. A cidade conta com clubes de referência nacional e competições que frequentemente reúnem entre 200 e mais de 400 conjuntos (cavalo e atleta) na capital.

No cenário internacional, o Brasil vive um momento de destaque. O país garantiu vaga entre os Top 10 da Longines League of Nations, ocupando a terceira colocação em 2026, além de manter posição de liderança no ranking da Federação Equestre Internacional (FEI) na América do Sul e Central, com atletas figurando entre os 100 melhores do mundo em diferentes modalidades.

Além do impacto esportivo, o hipismo possui relevância econômica significativa para a região. Dados do setor indicam que a cadeia produtiva hípica já movimentou cerca de R$ 200 milhões por ano no Distrito Federal, abrangendo criação, leilões, serviços veterinários, escolas de equitação e eventos.

