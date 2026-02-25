Marquinhos marca, PSG empata com o Monaco e avança às oitavas da Champions

O capitão da Seleção Brasileira foi decisivo nesta quarta-feira a favor dos atuais detentores do título europeu - (crédito: Foto: Divulgação / PSG)

O PSG garantiu classificação às oitavas de final da Champions League após empatar com o Monaco em 2 a 2, no Parque dos Príncipes, nesta quarta-feira (25). A equipe aproveitou a vitória fora de casa no jogo de ida por 3 a 2, no Principado, para se garantir na próxima fase. Os Monegascos foram amplamente superiores no primeiro tempo e fizeram 1 a 0 com Akliouche. No entanto, a expulsão de Coulibaly logo no início da etapa final diminuiu as chances do time visitante, que viu Marquinhos e Kvaratskhelia marcarem os gols da virada logo em seguida. Nos acréscimos, Teze ainda empatou o confronto.

Nesta sexta-feira (27), a Uefa sorteará os duelos das oitavas de final. Classificado, o Paris Saint-Germain enfrentará Barcelona ou Chelsea na próxima fase. Ou seja, prenúncio de jogão.

As duas equipes voltam a campo no sábado (28), pela 24ª rodada do Campeonato Francês. O Monaco recebe o Angers às 15h (de Brasília). Às 17h05, o PSG visita o Le Havre.

Monaco é melhor no primeiro tempo

O Monaco dominou amplamente o primeiro tempo. Jogando no campo do PSG, evitava as constantes e geralmente eficazes trocas de passes do adversário. Assim, os parisienses tinham problemas para acelerar o jogo e acionar os seus rápidos e habilidosos atacantes.

Logo aos nove, Coulibaly teve uma chance de ouro após jogada de Akliouche, mas jogou por cima. Um gol perdido quase na pequena área. A equipe do Principado seguia segurando o PSG, que tentou assustar com Kvaratskhelia em cobrança de falta, mas mandou por cima. Balogun quase surpreendeu Kafonov por cobertura. O goleiro, por sua vez, estava atento.

A única boa chance do PSG em todo o primeiro tempo saiu dos pés de Barcola, aos 40 minutos. O atacante aproveitou tabelinha e mandou no travessão. Logo em seguida, o Monaco fez valer sua superioridade para marcar. Caio Henrique fez grande jogada para esquerda e cruzou para o meio da área. Coulibaly ajeitou e Akliouche bateu colocado. A bola ainda pegou na trave entrou: 1 a 0.

PSG aproveita expulsão e vira o marcador

Com a desvantagem no placar e para tentar evitar a prorrogação, o PSG foi para cima no segundo tempo. Logo no início, quase empatou com João Neves de cabeça, mas Kohn jogou para escanteio. Contudo, antes dos 15 minutos, Coulibaly fez duas faltas e levou dois amarelos, recebendo o vermelho em seguida e deixando o Monaco com um a menos. Na cobrança de falta após a expulsão, Doué recebeu na ponta direita e cruzou na medida para Marquinhos empurrar para a rede e empatar a partida.

Com um a mais em campo e a igualdade no marcador, o PSG pôde atuar com mais tranquilidade. Assim, o jogo passou a ser ataque contra defesa. Aos 20, veio o castigo para os Monegascos. Afinal, Hakimi mandou uma bomba de longe, o goleiro Kohn deu rebote e Kvaratskhelia virou o marcador.

O segundo gol diminuiu as chances do Monaco, que precisaria virar para levar o jogo para a prorrogação. Assim, o PSG passou a administrar o prélio de forma inteligente, tocando a bola com eficiência, colocando o rival na roda. Até finalizou algumas vezes, sem muito perigo. Entretanto, nos acréscimos, uma bobeada quase colocou tudo a perder, e Teze empatou a partida. No último lance, a equipe do Principado lançou bola na área e Faes quase virou novamente, mas errou a cabeçada. Paris Saint-Germain classificado e em busca do bicampeonato da Champions League.