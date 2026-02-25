Por que os Lakers têm tantos fãs no Brasil? Entenda o fenômeno da NBA

Morto após acidente de helicóptero nos EUA, em 2020, o ex-jogador de basquete americano Kobe Bryant é ídolo do Los Angeles Lakers - (crédito: Divulgação)

O Los Angeles Lakers pode vencer ou perder, mas uma coisa é certa: o time sempre está entre os assuntos mais comentados pelos fãs de basquete no Brasil. A equipe da Califórnia possui uma das maiores torcidas do país, um fenômeno que vai muito além das quatro linhas e se explica por uma combinação de ídolos, cultura pop e uma história vitoriosa que atravessa gerações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Essa paixão brasileira pelos Lakers não nasceu hoje. Ela foi construída ao longo de décadas, impulsionada por jogadores que se tornaram lendas globais. Nomes como Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar marcaram a era do "Showtime" nos anos 1980, transformando os jogos em verdadeiros espetáculos. Essa imagem de glamour e entretenimento grudou na marca do time.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia Mais

Mais recentemente, outros dois jogadores foram fundamentais para solidificar essa base de fãs. Kobe Bryant, com sua mentalidade competitiva e momentos inesquecíveis, conquistou uma legião de admiradores que o veem como uma inspiração. Atualmente, a presença de LeBron James, um dos maiores jogadores de todos os tempos, mantém os holofotes sobre a equipe e atrai uma nova geração de torcedores.

A força da cultura pop

A popularidade do time de Los Angeles também se deve à sua forte conexão com o mundo do entretenimento. A localização da equipe em Hollywood significa que celebridades são figuras carimbadas na primeira fila dos jogos, de Jack Nicholson a Leonardo DiCaprio. Isso ajuda a vender a imagem dos Lakers não apenas como um time de basquete, mas como uma marca global, um símbolo de sucesso e estilo.

As cores roxa e dourada se tornaram icônicas, facilmente reconhecidas em todo o mundo. A franquia aparece constantemente em filmes, séries e músicas, reforçando sua presença no imaginário popular e fazendo com que torcer para os Lakers seja quase uma declaração de estilo de vida para muitos.

Conexão com o Brasil

A passagem de um jogador brasileiro pela equipe também ajudou a fortalecer os laços. Marcelinho Huertas vestiu a camisa dos Lakers entre 2015 e 2017, jogando ao lado de Kobe Bryant em sua última temporada, criando uma conexão direta com o público nacional. Para muitos torcedores, ver um compatriota no time do coração foi um motivo a mais para acompanhar cada partida.

Essa soma de fatores, que une uma história rica em títulos, ídolos que transcendem o esporte e uma forte presença na cultura pop, explica por que o Los Angeles Lakers continua sendo uma potência de popularidade no Brasil. É uma paixão que se renova a cada temporada, independentemente dos resultados em quadra.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.