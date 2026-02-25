Brasília Tennis Open: Prata da casa fará dupla com Bernard Tomic no DF

O Distrito Federal terá representante no torneio de duplas do Brasília Tennis Open, de 1º a 8 de março, no Iate Clube de Brasília. Paulo Saraiva dividirá a quadra com o australiano Bernard Tomic na competição nível ATP Challenger 75 com premiação total de US$ 107 mil (R$ 540 mil). O evento na capital credita pontos no ranking mundial da Associação dos Tenistas Profissionais.
A lista foi divulgada nesta quarta-feira pela organização. Grandes duplas prometem esquentar a briga pelo título. O uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar serão os favoritos. O brasileiro Marcelo Zormann e o argentino Mariano Kestelboim formam a segunda melhor parceria.
Os brasileiros virão fortes com Igor Marcondes atuando com Eduardo Ribeiro; Daniel Dutra Silva com o boliviano Boris Arias; Thiago Monteiro fazendo parceria com João Lucas Reis e Felipe Meligeni ao lado de Gustavo Heide. O brasiliense Paulo Saraiva estará ao lado do australiano Bernard Tomic, ex-top 20 de simples. Luis Brito formará dupla com Bruno Oliveira.
A chave principal de simples terá os brasileiros Thiago Monteiro , João Lucas Reis, Gustavo Heide, Felipe Meligeni e Pedro Boscardin. Além deles, estarão presentes o australiano Bernard Tomic, o paraguaio Adolfo Vallejo e o talentoso dinamarquês Elmer Moller. Os portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha disputam o evento.
O evento terá a presença do jovem talento Luis Guto Miguel. O goiano radicado no Distrito Federal disputará o primeiro torneio profissional no endereço onde treina e busca a primeira vitória na carreira nível Challenger. Ele recebeu um convite da CBT. Na semana passada, Guto participou da primeira rodada do Rio Open e foi eliminado.
PROGRAME-SE
Brasília Tennis Open
Quando: 1 a 8/3/2026
Onde: Iate Clube de Brasília
Premiação: US$ 107 mil (R$ 540 mil)
Veja a lista oficial de simples
1 - Adolfo Vallejo (PAR) 101
2 - Elmer Moller (DIN) 121
3 - Jaime Faria (POR) 148
4 - Henrique Rocha (POR) 165
5 - Gui Den Ouden (HOL)
6 - Juan Pablo Ficovich (ARG) 182
7 - Daniel Galán (COL) 187
8 - Bernard Tomic (AUS) 192
9 - Alvaro Meza (EQU) 202
10 - João Lucas Reis (BRA) 207
11 - Thiago Monteiro (BRA) 209
12 - Juan Prado Angelo (BOL) 211
13 - Tristan Boyer (EUA) 216
14 - Gonzalo Bueno (PER) 218
15 - Dmitry Popko (CAZ) 226
16 - Andrea Collarini (ARG) 233
17 - Felipe Meligeni (BRA) 234
18 - Pedro Boscardin (BRA) 253
19 - Gustavo Heide (BRA) 257
20 - Franco Agamenone (ITA) 260
21 - Nicolas Kicker (ARG) 267
22 - Luis Guto Miguel (BRA) - wildcard
