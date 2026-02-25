Vini Jr volta a marcar e Real Madrid elimina o Benfica na Champions

O Real Madrid tem Vini Jr. E o brasileiro não falha, classificando o time às oitavas da Champions. Afinal, foi dele o gol da vitória dos merengues sobre o Benfica por 2 a 1, nesta quarta-feira (25/2). O jogo no Santiago Bernabéu foi pela volta da repescagem da Liga dos Campeões. Os portugueses, muito guerreiros, saíram na frente com Rafa Silva. Mas o Real empatou ainda no primeiro tempo, com Tchouaméni. Na etapa final, os benfiquistas, que precisavam vencer para se manter na competição, tiveram chances de voltar à frente do placar. No entanto, aos 35 minutos, Vini Jr. deu os números finais ao jogo, consolidando a vitória merengue.
Como no jogo de ida, em Lisboa, o Real Madrid havia levado a melhor (1 a 0, gol de Vini Jr.). Com o resultado desta quarta-feira, a equipe garantiu a classificação sobre o Benfica. Agora, os merengues esperam sorteio (nesta sexta-feira) para conhecer o seu adversário nas oitavas de final poderá ser o Sporting ou o Manchester City.
O Real Madrid não contou com Prestianni, suspenso por racismo contra Vini Jr no jogo de ida, e José Mourinho, expulso no mesmo jogo. Já o Real Madrid não terá Mbappé. O craque sofreu uma lesão no joelho e ficará fora por tempo indeterminado.
Primeiro tempo muito equilibrado
O jogo começou muito quente. Logo nos primeiros minutos, com Vini vaiado pelos cerca de 4 mil benfiquistas no Bernabéu, o Real esperava cadenciar a partida. No entanto, o Benfica entrou com a faca entre os dentes e, jogando de igual para igual, saiu na frente aos 14 minutos. Pavlidis recebeu pela direita e cruzou rasteiro. Asencio, tentando cortar, só não fez contra por causa de grande defesa parcial de Courtois. Na sequência, a sobra ficou para Rafa, que mandou para a rede. Apesar disso, a festa benfiquista durou pouco. Aos 16 minutos, Tchouaméni iniciou a jogada e foi para a área completar a assistência de Valverde, chutando sem chances para o goleiro Trubin.
O Benfica surpreendia pela ousadia e, pouco depois, aos 22, teve tudo para voltar a ficar na frente. Entretanto, após boa jogada de Schjelderup, Rafa não chegou a tempo. Em seguida, Richard Ríos chutou da marca do pênalti após novo cruzamento de Schjelderup, mas Courtois salvou o Real. Já o Real Madrid também balançou as redes com Arda Güler, concluindo uma confusão na área. Contudo, Gonzalo García, que participou da jogada, estava impedido. Ao final da primeira etapa, o 1 a 1 fez justiça ao que foi o jogo até então: o Real teve 57% de posse de bola e venceu em finalizações por 7 a 5, mas, ainda assim, o Benfica mostrou-se mais perigoso.
Vini Jr volta a definir um jogo contra o Benfica
No segundo tempo, o Benfica continuou muito ativo ofensivamente, diante de um Real Madrid que dava espaços. Aos 15 minutos, Rafa Silva quase marcou um belo arremate colocado, mas Asensio conseguiu desviar. A bola do Benfica não entrava e o Real passou a cadenciar o jogo, já que o empate lhe garantia a classificação. E o time merengue ainda contava com Vini Jr. Aos 35, Valverde recuperou a bola na defesa e fez um lançamento certeiro para Vini Jr., que disparou pela esquerda e tocou na saída de Trubin. Gol do Real Madrid: 2 a 1, e a vaga nas oitavas de final estava assegurada. Mas o Benfica sai de alma lavada. Caiu,mas de pé.
REAL MADRID 2X1 BENFICA
Playoffs das oitavas de final da Champions (jogo da volta)
Data: 25/2/2026
Local: Santiago Bernabéu, Madri (ESP)
Gols: RafaSilva, 14’/1ºT (0-1); Tchouameni, 16’/1ºT (1-1);Vini Jr, 35’/2ºT (2-1)
REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio (Mastantuono(,32’/2ºT), Rüdiger e Carreras (Fran Garcia, 45’/2ºT) ; Tchouaméni, Camavinga (Alaba, 32’/2ºT), Valverde e Arda Güler (Palacios, 39’/2ºT); Vini Jr e Gonzalo García (Pinar, 39’/2ºT). Técnico: Álvaro Arbeloa.
BENFICA: Trubin; Dedic, Tomás Araújo, Otamendi e Dahl; Riuchard Ríos, Aursnes (Barrenechea, 40’/2ºT), Barreiro (Sidney, 45’/2ºT) e Rafa Silva; Pavlidis e Schjelderup (Ivanovic, 40’/2ºT). Técnico: João Tralhão*
(*) O técnico José Mourinho cumpriu suspensão
Árbitro: Slavko Vincic (Sérvia).
Auxiliares: Toma Klancnik (Sérvia) e Andra Kovacic (Sérvia).
VAR: Christian Dingert (Alemanha).
Cartões amarelos: Asencio (REA);Otamendi, Richard Ríos (BEN)
