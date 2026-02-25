Cristiano Ronaldo faz gol 965, Al-Nassr goleia e lidera o Sauditão

O Al-Nassr venceu o Al-Najma por 5 a 0 nesta quarta-feira (25), fora de casa, no estádio King Abdullah Sports City, em Buraydah, em partida pela 23ª rodada do Campeonato Saudita. Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de pênalti e chegou a 965 gols na carreira. Coman, Martínez (duas vezes) e Mané completaram a goleada.

Com o resultado, o Al-Nassr segue líder do Saudita com 58 pontos. Do outro lado, o Al-Najma é o último colocado (18ª posição), com apenas oito pontos conquistados.

A vitória tranquila do Al Nassr começou a ser construída cedo. Antes dos cinco minutos, Cristiano Ronaldo abriu o placar em cobrança de pênalti. O português, assim, chegou aos 965 gols e encurtou ainda mais a distância para o milésimo. Ainda no primeiro tempo, o time de Jorge Jesus ampliou o placar com Kingsley Coman. Perto do intervalo, Iñigo Martínez disparou de fora da área e assinou o terceiro.

Mesmo com o triunfo encaminhado, o Al Nassr continuou intenso no segundo tempo e transformou a vitória em goleada. Logo no início da etapa final, Cristiano Ronaldo serviu e Sadio Mané deixou a sua marca. Na bola aérea, Martínez aproveitou a bola aérea para marcar mais um e fechar a conta.

Marcas de Cristiano Ronaldo

Com o gol, CR7 virou o maior artilheiro da história do Al-Nassr, com 121 gols em 136 jogos. Esse, aliás, é o terceiro jogo seguido em que CR7 vai às redes desde a polêmica sobre sua possível transferência de clube.

Além disso, o craque chegou a 21 gols no Saudita e ocupa a terceira posição na classificação de artilheiros. O português, portanto, está atrás do inglês Ivan Toney, que tem 23 gols pelo Al-Ahli, e do mexicano Julián Quiñones, que fez 22 gols com a camisa do Al-Qadsiah.