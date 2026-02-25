Palmeiras é avassalador no início, vence o Flu e lidera o Brasileirão

O Palmeiras fez um início de partida arrasador e venceu o Fluminense na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, por 2 a 1, em duelo válido pela quarta rodada da Série A do Brasileiro. Vitor Roque e Allan marcaram para os donos da casa, enquanto Lucho Acosta descontou.

Com o triunfo, o Alviverde segue na ponta do Brasileiro com dez pontos ao lado do São Paulo. No entanto, a equipe de Abel Ferreira soma ete gols de saldo e o Tricolor Paulista quatro.

Já o Fluminense estaciona nos sete pontos e perdeu sua invencibilidade no torneio. As equipes agora focam suas atenções nas semifinais estaduais no fim de semana. Os cariocas encaram o Vasco e paulista o São Paulo.

O Palmeiras iniciou a partida com um ritmo avassalador e não demorou a converter o domínio em vantagem real no placar. Logo aos oito minutos, Fábio derrubou Vitor Roque dentro da área, forçando o árbitro a marcar a penalidade máxima.

O próprio camisa 9 assumiu a responsabilidade da cobrança, deslocou o goleiro com categoria e inaugurou o marcador para delírio da torcida alviverde.

A pressão inicial surtiu efeito novamente apenas três minutos depois, quando os donos da casa ampliaram a contagem. Allan protagonizou uma jogada individual brilhante, deixou Freytes no chão e estufou as redes para garantir uma folga momentânea no resultado.

Diante do cenário adverso, o Fluminense abandonou a postura defensiva e passou a encurralar o adversário em busca de uma reação imediata.

Fluminense vivo

A insistência do Tricolor carioca finalmente rendeu frutos na reta final do primeiro tempo. Lucho Acosta e Ganso construíram uma tabela eficiente e deixaram a bola nos pés do camisa 32. Com frieza, o atacante driblou Gustavo Gómez e anotou um belo gol para incendiar a partida.

Apesar do gol sofrido, os visitantes mantiveram o controle emocional. O Palmeiras buscou o empate até o último minuto da etapa inicial e exigiu defesas difíceis do goleiro adversário. No entanto, as intervenções decisivas de Carlos Miguel garantiram a vantagem alviverde na descida para o vestiário.

Líder

A segunda etapa apresentou um cenário de trocação aberta. Enquanto o Fluminense pressionava pelo empate, o Palmeiras buscava o gol para liquidar a fatura. O desempenho em campo ratificou a ambição de ambos os clubes, que figuram hoje entre os protagonistas do futebol brasileiro. Nesse contexto de lá e cá, Savarino arriscou de fora da área e carimbou o travessão de Carlos Miguel.

A resposta alviverde, contudo, não demorou a surgir. Vitor Roque disparou uma bomba que explodiu no travessão, quicou sobre a linha e teimou em não entrar. Para fechar o festival de chances perdidas, Sosa também parou no poste.

No final, Soteldo ainda acertou um lindo voleio que parou nas mãos de Carlos Miguel. Com isso, o Palmeiras saiu vitorioso e lidera o Brasileiro.

Campeonato Brasileiro 4ª rodada

PALMEIRAS 2X1 FLUMINENSE

Data: 25/02/2026 (quarta-feira)

Local: Arena do Barueri, São Paulo

Gols: Vitor Roque, 9/1ºT (1-0), Allan, 12/1ºT (2-0), Lucho Acosta, 40/1ºT (2-1)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven (Giay, 13/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista, 23/2ºT), Allan (Felipe Anderson, 41/2ºT) e Mauricio; Flaco López (Arias, 13/2ºT) e Vitor Roque (Sosa, 23/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana; Bernal (Otávio, 24/1ºT), Martinelli (Hércules 15/2ºT), e Lucho Acosta; Savarino, Serna (John Kennedy 15/2ºT) e Ganso (Santi Moreno, 41/2ºT). Técnico: Luís Zubeldía

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Khellven, Arias, Marlon Freitas (PAL); Freytes, Martinelli, Ignácio, Fábio (FLU)

Cartões vermelhos: Nenhum