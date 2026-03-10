Início de Brasileirão registra queda nas médias de público

O início da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026 registra queda nas médias de público nos estádios em comparação com as últimas temporadas. Após as quatro primeiras rodadas, a elite nacional apresenta índice de 18,5 mil torcedores por partida, número 19% inferior ao registrado no mesmo estágio da competição em 2025, quando a média era de 22,9 mil.

Os dados contrastam com a série histórica do período pós-pandemia. Entre 2023 e 2025, o Brasileirão alcançou algumas das maiores médias de público de sua história: 26.502 torcedores por jogo em 2023, 25.778 em 2024 e 25.531 em 2025, todas entre as três maiores marcas do ranking histórico da competição.

Apesar do recuo geral, alguns clubes seguem com bons números em 2026. O Flamengo lidera a média de público, com 56,4 mil torcedores, seguido por Bahia (40,4 mil) e Fluminense (26,7 mil). São Paulo (22,8 mil) e Athletico-PR (21,9 mil) completam o top 5.

Especialistas apontam fatores conjunturais para explicar o cenário atual. Em 2026, o Campeonato Brasileiro começou mais cedo, em janeiro, após a reformulação do calendário nacional, o que resultou em uma sequência intensa de jogos nas primeiras semanas do ano. O valor dos ingressos também é citado como elemento relevante. Para Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, a combinação de competições simultâneas e preços elevados influencia a decisão do torcedor.



“A mudança no calendário colocou estadual, Brasileirão e Copa do Brasil acontecendo ao mesmo tempo. Com muitos jogos e ingressos caros, o torcedor acaba escolhendo partidas específicas. Horários menos tradicionais também pesam, com jogos mais cedo durante a semana e à noite nos fins de semana”, afirma.

Outras formas de entretenimento

A avaliação do mercado é que a queda inicial pode ser pontual, mas exige atenção dos clubes. Para Bruno Brum, CMO da End to End, estratégias de engajamento seguem fundamentais. “Os clubes conseguem mobilizar o torcedor em jogos decisivos, mas é preciso manter programas de fidelidade, promoções e ações de marketing para sustentar a presença ao longo da temporada”, analisa.

No longo prazo, a concorrência com novos formatos de entretenimento, especialmente entre o público jovem, também entra na equação. De acordo com o estudo Faces do Esporte, da MindMiners, 56% da Geração Z consomem esportes prioritariamente pelas redes sociais, superando a TV aberta (54%). Já a Pesquisa Game Brasil 2025 aponta que 61,3% dessa faixa etária se considera gamer.

Nesse contexto, competições com apelo digital e linguagem gamificada ganham espaço. A Kings League, criada por Gerard Piqué, tem registrado forte adesão no Brasil. A final da Copa do Mundo da liga, disputada em janeiro no Allianz Parque, reuniu 41.316 torcedores, apenas 141 a menos que o recorde do estádio. Em maio de 2025, a final da Kings League Brasil levou 40.027 pessoas ao mesmo local, superando o público de seis dos dez jogos do Brasileirão naquela rodada.

Os números do setor digital reforçam a tendência. O Brasil é hoje a segunda maior audiência digital de esportes do mundo, com 59 milhões de visitantes únicos em setembro de 2025, segundo a Comscore, e o terceiro maior mercado global em horas jogadas em dispositivos móveis, de acordo com o relatório The State of Mobile Gaming 2025. A Pesquisa Game Brasil indica ainda que 80,1% dos brasileiros consideram os games sua principal forma de entretenimento.

“A mudança é comportamental. A nova geração consome esporte de forma digital, fragmentada e interativa. Os e-sports e formatos híbridos conseguem reunir competição, entretenimento e comunidade, dialogando diretamente com esse público”, afirma Bruna Simões, CEO da Thunder Games.

Segundo a PGB 2025, 82% dos brasileiros afirmam consumir jogos digitais — maior índice da série histórica da pesquisa —, com crescimento de 8,9 pontos percentuais em relação ao ano anterior.