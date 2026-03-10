Neymar desabafa por ausência contra Mirassol: "Complicado ser eu"

O jogador Neymar fez um desabafo nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (10/3). Em uma postagem, o camisa 10 do Santos reclamou de críticas sofridas por ele após ser confirmado como ausência do confronto do Peixe contra o Mirassol, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, às 21h30 desta terça.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
"Se eu jogo machucado, tô errado. Se penso em mim, tô errado. Se me poupo, tô errado. Se jogo com dor, tô errado. É muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar!", afirmou o jogador. Na postagem seguinte, além disso, publicou uma foto enquanto fazia embaixadinhas, com os dizeres: "Sempre será eu e você contra a rapa (abreviação de "rapaziada")", referindo-se à bola.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Veja o vídeo publicado pelo jogador:
?? Agora! Neymar desabafa nas redes sociais:— Planeta do Futebol ???? (@futebol_info) March 10, 2026
“Se eu jogo machucado, tô errado. Se penso em mim, tô errado. Se me poupo, tô errado. Se jogo com dor, tô errado. É muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar!”
???? Reprodução pic.twitter.com/a85WW8KdF0
Atuação na Vila seria acompanhada por Ancelotti
A ausência de Neymar no gramado da Vila Belmiro nesta terça afetou o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Junto de outros membros da comissão técnica, o treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti vai ao estádio na Baixada Santista para acompanhar a partida. O intuito da visita seria o de ver Neymar em ação, de perto. Planejamento frustrado.
Esta seria a última oportunidade de Carleto acompanhar o camisa 10 in loco. No domingo (15/3), o alvinegro paulista volta à Vila para enfrentar o Corinthians, às 16h. No entanto, o treinador irá ao Rio de Janeiro, onde assistirá o clássico entre Botafogo x Flamengo no dia anterior, sábado (14/3), às 20h30. Neymar está na pré-lista de convocação do italiano, junto com outros mais de 50 nomes. Poupado para evitar lesões, o atacante foi confirmado como baixa para a partida em decorrência de uma sobrecarga muscular.
Saiba Mais
-
Esportes
Agora é oficial! Roger Machado é o novo técnico do São Paulo
-
Esportes
Goleiro Bruno é considerado foragido após decisão da Justiça do Rio
-
Esportes
Real Madrid informa que cirurgia no joelho de Rodrygo foi bem sucedida
-
Esportes
Bastidores expõem como Vini Jr estruturou estreia de Virginia na moda internacional
-
Esportes
Jogos Paralímpicos de Inverno: Cristian Ribera conquista prata inédita
-
Esportes
Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras
Saiba Mais
- Esportes Agora é oficial! Roger Machado é o novo técnico do São Paulo
- Esportes Goleiro Bruno é considerado foragido após decisão da Justiça do Rio
- Esportes Real Madrid informa que cirurgia no joelho de Rodrygo foi bem sucedida
- Esportes Bastidores expõem como Vini Jr estruturou estreia de Virginia na moda internacional
- Esportes Jogos Paralímpicos de Inverno: Cristian Ribera conquista prata inédita
- Esportes Abel Ferreira se isola como técnico com mais títulos pelo Palmeiras