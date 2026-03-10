Neymar desabafa por ausência contra Mirassol: "Complicado ser eu"

O atacante do Santos, Neymar Jr., durante treinamento com a equipe - (crédito: Foto: Raul Baretta / Santos FC.)

O jogador Neymar fez um desabafo nas redes sociais no início da tarde desta terça-feira (10/3). Em uma postagem, o camisa 10 do Santos reclamou de críticas sofridas por ele após ser confirmado como ausência do confronto do Peixe contra o Mirassol, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, às 21h30 desta terça.

"Se eu jogo machucado, tô errado. Se penso em mim, tô errado. Se me poupo, tô errado. Se jogo com dor, tô errado. É muito difícil agradar todo mundo. É muito complicado ser eu. Tenho que ter saco para aturar!", afirmou o jogador. Na postagem seguinte, além disso, publicou uma foto enquanto fazia embaixadinhas, com os dizeres: "Sempre será eu e você contra a rapa (abreviação de "rapaziada")", referindo-se à bola.

Veja o vídeo publicado pelo jogador:

Atuação na Vila seria acompanhada por Ancelotti

A ausência de Neymar no gramado da Vila Belmiro nesta terça afetou o planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Junto de outros membros da comissão técnica, o treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti vai ao estádio na Baixada Santista para acompanhar a partida. O intuito da visita seria o de ver Neymar em ação, de perto. Planejamento frustrado.

Esta seria a última oportunidade de Carleto acompanhar o camisa 10 in loco. No domingo (15/3), o alvinegro paulista volta à Vila para enfrentar o Corinthians, às 16h. No entanto, o treinador irá ao Rio de Janeiro, onde assistirá o clássico entre Botafogo x Flamengo no dia anterior, sábado (14/3), às 20h30. Neymar está na pré-lista de convocação do italiano, junto com outros mais de 50 nomes. Poupado para evitar lesões, o atacante foi confirmado como baixa para a partida em decorrência de uma sobrecarga muscular.