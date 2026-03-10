BYD avalia ingressar na Fórmula 1, segundo agência

Quando se analisa o lucro líquido, a BYD cresceu 34% em relação ao ano anterior, atingindo 40,3 bilhões de yuans, acima da estimativa dos analistas de 39,5 bilhões de yuans. - (crédito: divulgação)

A fabricante chinesa de carros BYD avalia ingressar no ramo do automobilismo. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a Fórmula 1, principal categoria do cenário competitivo dos motores, seria uma das opções na mesa.

De acordo com o site, a empresa se interessa em incorporar novos horizontes para expandir o nome da marca ao redor do mundo. As corridas seriam vistas como um caminho favorável, principalmente, em decorrência do aumento da presença de motores híbridos na categoria, novidade para a temporada de 2026. A mudança atraiu outras empresas. A Audi, Cadillac e Ford são exemplos. Esta última, no entanto, retornou apenas como fornecedora de motores, mas não como equipe.

A agência noticiou que a BYD ainda não tomou uma decisão final sobre uma eventual entrada no ramo. Há, ainda, a possibilidade de uma desistência. A empresa poderia entrar na F1 como uma equipe novata, como fez a Cadillac, ou adquirir uma escuderia do grid, assim como a Audi fez com a Sauber.

Um obstáculo para um possível ingresso, no entanto, seriam os altos custos para concretizar o negócio. Uma temporada custa em torno de U$ 500 milhões. Os longos períodos de negociação também seriam um entrave.

