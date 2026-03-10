BYD avalia ingressar na Fórmula 1, segundo agência

A fabricante chinesa de carros BYD avalia ingressar no ramo do automobilismo. Segundo a agência de notícias Bloomberg, a Fórmula 1, principal categoria do cenário competitivo dos motores, seria uma das opções na mesa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com o site, a empresa se interessa em incorporar novos horizontes para expandir o nome da marca ao redor do mundo. As corridas seriam vistas como um caminho favorável, principalmente, em decorrência do aumento da presença de motores híbridos na categoria, novidade para a temporada de 2026. A mudança atraiu outras empresas. A Audi, Cadillac e Ford são exemplos. Esta última, no entanto, retornou apenas como fornecedora de motores, mas não como equipe.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A agência noticiou que a BYD ainda não tomou uma decisão final sobre uma eventual entrada no ramo. Há, ainda, a possibilidade de uma desistência. A empresa poderia entrar na F1 como uma equipe novata, como fez a Cadillac, ou adquirir uma escuderia do grid, assim como a Audi fez com a Sauber.
Um obstáculo para um possível ingresso, no entanto, seriam os altos custos para concretizar o negócio. Uma temporada custa em torno de U$ 500 milhões. Os longos períodos de negociação também seriam um entrave.
Um obstáculo para o ingresso dos chineses estaria associado aos altos custos para ingressar na categoria – uma temporada custaria em torno de US$ 500 milhões, sem contar os longos períodos de negociações. Mas, caso a ideia avançe, a BYD se tornaria a primeira equipe chinesa da história da F1.
Saiba Mais
- Esportes Neymar desabafa por ausência contra Mirassol: "Complicado ser eu"
- Esportes Agora é oficial! Roger Machado é o novo técnico do São Paulo
- Esportes Goleiro Bruno é considerado foragido após decisão da Justiça do Rio
- Esportes Real Madrid informa que cirurgia no joelho de Rodrygo foi bem sucedida
- Esportes Bastidores expõem como Vini Jr estruturou estreia de Virginia na moda internacional
- Esportes Jogos Paralímpicos de Inverno: Cristian Ribera conquista prata inédita