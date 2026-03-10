Brasília receberá Circuito Internacional 3x3 de Basquete em maio

O evento foi considerado um sucesso em Brasília no ano passado e voltará a ser disputado na cidade nesta temporada - (crédito: Divulgação)

O Brasil receberá duas etapas do Circuito FIBA 3x3 Challenger em 2026. A Federação Internacional de Basquete escolheu Brasília e Diadema (SP) como sedes do evento da modalidade no país no calendário desta temporada.

A primeira etapa será o Challenger Brasília, no Pátio Brasil Shopping, em 27 e 28 de maio. A capital federal volta a receber a competição depois do sucesso do evento no ano passado. A competição foi eleita o melhor Challenger de todo o circuito mundial. O reconhecimento ajudou a consolidar o Brasil como um dos principais palcos para o torneio internacional.

A segunda etapa será realizada no segundo semestre em Diadema, São Paulo, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro. O Challenger Diadema contará com um Centro de Treinamento e uma arena com capacidade para até duas mil pessoas.

"Receber duas etapas do circuito da FIBA no Brasil é motivo de grande orgulho. O reconhecimento internacional, especialmente após Brasília ter sido eleita a melhor etapa Challenger no ano passado, mostra que o país tem estrutura, público e paixão pelo basquete. Esses eventos reforçam o protagonismo do Brasil no cenário esportivo e criam oportunidades importantes para atletas e fãs da modalidade", afirma Mauricio Santos, CEO da MSC Marketing Esportiva. A empresa é detentora dos direitos do Challenger 3x3 no país.

Além de impulsionar o basquete, as competições terão papel estratégico no calendário esportivo internacional. O evento serve como preparação e vitrine para atletas que buscam destaque no ciclo olímpico que culminará nos Jogos de Los Angeles-2028.

"É uma grande honra para nós do Pátio Brasil sediarmos o FIBA 3x3 Challenger Brasília 2026, renovando nossa exitosa parceria iniciada na edição 2025. Estávamos com saudade daquela contagiante energia que nos foi proporcionada pelos grandes jogadores, de tantas nacionalidades, e pelo público que respondeu com enorme entusiasmo a cada lance dos maiores astros mundiais dessa modalidade que tanto cresce", comemora Augusto Brandão, superintendente do Pátio Brasil Shopping.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, falou sobre o potencial do Distrito Federal na modalidade."Brasília tem se consolidado como um importante palco para grandes eventos esportivos. Receber novamente uma etapa do circuito da Fiba reforça o potencial da capital para sediar competições internacionais e aproximar a população do esporte de alto rendimento", destacou.

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi, também celebrou a escolha. "Receber uma etapa do Challenger em Diadema é motivo de grande orgulho para a nossa cidade. O esporte transforma vidas, cria oportunidades para a juventude e fortalece a convivência nas comunidades. Diadema tem investido no esporte como política pública e hoje abriga o maior centro de treinamento de basquete 3x3 do país", comentou.