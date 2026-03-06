Brasília Open: Guto Miguel é eliminado pelo argentino Díaz Acosta

Guto MIguel em ação durante a derrota no Iate Clube: casa cheia para torcer pelo tenista goiano radicado em Brasília - (crédito: Luiz Candido/@luizcandidoluzpress)

Depois de conquistar um feito com vitória na estreia sendo o quinto mais jovem ativo sul-americano a vencer em um ATP Challenger 75, o goiano radicado no Distrito Federal Luis Guto Miguel não resistiu à confiança do argentino Facundo Diaz Acosta, 238º, e foi superado por 6/4 6/3 na quadra central lotada do clube onde treina. Disputado no saibro o Brasília Tennis Open tem premiação total de US$ 107 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Diaz Acosta vem de título no ATP Challenger 50 de Tigre, na Argentina, e soma seu sétimo triunfo consecutivo no circuito. O jogador tem um título ATP na carreira no 250 de Buenos Aires, na Argentina, em 2024. Ele terá pela frente o principal favorito, o paraguaio Adolfo Vallejo, 104º, que passou pelo qualifier paranaense João Schiessl por 6/4 6/2.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Desde que começou do jogo sabia que seria difícil por ele ter sido um top 50, ter a experiência. Ele foi muito frio nos momentos importantes . Ele subiu a energia , então foi no detalhe, uma quebra em cada set. Ele subiu o nível junto comigo. Isso serviu de lição de que preciso manter minha energia alta o tempo inteiro", disse Guto Miguel.

Apesar da derrota, ele alcançou outra marca ao se tornar o segundo jogador nascido em 2009 a vencer em uma partida ATP Challenger com o triunfo sobre o argentino Juan Pablo Ficovich, 186º, na terça-feira. Ele resumiu sua campanha na semana em uma palavra: "Inesquecível".

Diaz Acosta elogiou o brasileiro: "Uma partida muito difícil, o público estava muito forte desde o aquecimento, eu errava uma bola e a quadra quase caía (risos). Jogador como um Guto tem um grande futuro, grandes golpes eterá uma grande carreira. Foi uma partida muito difícil de verdade", disse o argentino que está pela segunda vez na capital federal: 'Esse clube é muito lindo, me encanta tudo, a comida é muito boa, quadras muito boas, se chove podemos jogador no indoor, muito bom para os jogadores".

Outros jogos

O Brasil garantiu mais classificados às quartas de final no Brasilia Tennis Open, torneio ATP Challenger 75 disputado no Iate Clube de Brasília, com premiação total de US$ 107 mil. Após as vitórias de Gustavo Heide e Eduardo Ribeiro na quarta-feira, a quinta-feira foi dia de mais dois triunfos nacionais com Thiago Monteiro e Pedro Boscardin avançando no evento disputado no saibro.

Monteiro, ex-top 70, passou pelo espanhol Miguel Damas por 6/4 7/5 salvando três set-points na segunda etapa no primeiro jogo do dia: "Jogo difícil, não conhecia meu adversário, sabia que ele vinha de um vice-campeonato na semana passada, mas é um cara muito agressivo, que joga muito rápido dos dois lados. Foi muito no detalhe, jogo de força mental, estar firme e sólido, eu tomando a iniciativa nos momentos importantes, salvando os set-points, momento de sorte, bola que saiu um fio de abelo, aproveitei para dar uma retomada. Confirmei, depois em seguida consegui a quebra para fechar. Agora é recuperar para voltar com tudo amanhã", disse o cearense.

Logo a seguir, Pedro Boscardin Dias derrotou o experiente peruano Juan Varillas, que já foi top 100, marcando 6/2 7/6 (7/1): "Muito bom, torneio muito duro, para chegar em uma quartas de final é preciso estar jogando um bom nível de tênis, tenho conseguido fazer isso. Estou bem contente, mas acho que posso ir mais longe", apontou o catarinense de Joinville.

Monteiro comentou sobre o duelo contra o companheiro de treinos o qual ainda não enfrentou no circuito: "Boscardin treino com ele no Rio de Janeiro , vem em seu melhor momento, é uma das promessas do tênis brasileiro, está buscando se qualificar para um quali de Grand Slam então. Nunca joguei contra ele, vou reavaliar pois é diferente quando se está treinando do que jogando e buscar a melhor tática".

Boscardin enalteceu o cearense: "Jogar contra o Thiago será sensacional, um ídolo do tênis brasileiro, é aproveitar ao máximo, mas seremos rivais, então vou tentar ganhar dele".

Programação

Nesta sexta-feira, o torneio definirá os semifinalistas com os quatro jogos das quartas de final. Para abrir a programação, o duelo entre o boliviano Juan Prado Angelo e o português Henrique Rocha a partir das 10h30. Na sequência é a vez do duelo brasileiro entre Gustavo Heide e Eduardo Ribeiro. Em seguida, outro duelo brasileiro entre Thiago Monteiro e Boscardin e o último a partir das 16h entre Diaz Acosta e Vallejo.

O dia terá também as semifinais de duplas com Igor Marcondes e Eduardo Ribeiro encarando os portugueses Henrique Rocha e Jaime Faria logo após o último duelo de quartas de final de simples na quadra central. A outra semi terá o brasleiro Marcelo Zormann e o argentino Mariano Kestelboim contra o espanhol Carlos Jover e o italiano Gianluca Cadenasso, a partir das 13h na quadra 3.

Em ação nesta sexta (6/3)

Quadra Central

10h30 - [5] Henrique Rocha (POR) vs Juan Carlos Prado Angelo (BOL)

Thiago Monteiro (BRA) vs Pedro Boscardin Dias (BRA)

[Q] Eduardo Ribeiro (BRA) vs Gustavo Heide (BRA)

16h - [1] Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs [SE] Facundo Diaz Acosta (ARG)

Igor Marcondes (BRA) / Eduardo Ribeiro (BRA) vs Jaime Faria (POR) / Henrique Rocha (POR)

Quadra 3

13h - Gianluca Cadenasso (ITA) / Carlos Sanchez Jover (ESP) vs [2] Mariano Kestelboim (ARG) / Marcelo Zormann (BRA)