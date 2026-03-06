Trump elogia "melhor time do Brasil" em evento na Casa Branca

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante um evento para o Inter Miami CF, vencedor da Major League Soccer Cup de 2025, incluindo o astro argentino Lionel Messi (à esquerda) e o técnico argentino Javier Mascherano (segundo à esquerda). - (crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Palmeiras é o “melhor time do Brasil” durante um evento na Casa Branca com jogadores do Inter Miami, clube de Lionel Messi. A cerimônia foi realizada na quinta-feira (5/3) para celebrar o título do time na Major League Soccer (MLS).

Durante o discurso, Trump relembrou a partida entre Inter Miami e Palmeiras pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto terminou empatado em 2 a 2 e garantiu a classificação das duas equipes para a fase eliminatória da competição.

Ao citar o atacante uruguaio Luis Suárez, Trump destacou o gol marcado pelo jogador que assegurou o empate da equipe americana. Segundo ele, a jogada foi decisiva para manter o Inter Miami vivo no torneio.

“Vocês empataram com o melhor time brasileiro. Foi graças a um gol brilhante de um dos maiores atacantes de todos os tempos”, afirmou o presidente durante a homenagem ao elenco.

O duelo mencionado por Trump ocorreu na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Apesar da classificação, o Inter Miami acabou eliminado nas oitavas de final após goleada por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain. Já o Palmeiras avançou até as quartas, mas caiu diante do Chelsea por 2 a 1.