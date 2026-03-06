Trump elogia "melhor time do Brasil" em evento na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Palmeiras é o “melhor time do Brasil” durante um evento na Casa Branca com jogadores do Inter Miami, clube de Lionel Messi. A cerimônia foi realizada na quinta-feira (5/3) para celebrar o título do time na Major League Soccer (MLS).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o discurso, Trump relembrou a partida entre Inter Miami e Palmeiras pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O confronto terminou empatado em 2 a 2 e garantiu a classificação das duas equipes para a fase eliminatória da competição.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao citar o atacante uruguaio Luis Suárez, Trump destacou o gol marcado pelo jogador que assegurou o empate da equipe americana. Segundo ele, a jogada foi decisiva para manter o Inter Miami vivo no torneio.
“Vocês empataram com o melhor time brasileiro. Foi graças a um gol brilhante de um dos maiores atacantes de todos os tempos”, afirmou o presidente durante a homenagem ao elenco.
O duelo mencionado por Trump ocorreu na última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. Apesar da classificação, o Inter Miami acabou eliminado nas oitavas de final após goleada por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain. Já o Palmeiras avançou até as quartas, mas caiu diante do Chelsea por 2 a 1.
Saiba Mais
- Esportes Jogos Paralímpicos de Inverno começam nesta sexta em meio às guerras
- Esportes Brasília Open: Guto Miguel é eliminado pelo argentino Díaz Acosta
- Esportes Neymar é poupado no Santos por desgaste muscular
- Esportes Bap afirma que demitiu Filipe Luís por "cenário preocupante" no Flamengo
- Esportes Em meio à guerra, Trump homenageia Messi e Inter Miami na Casa Branca
- Esportes Série D 2026: Com 96 clubes e 6 vagas de acesso, veja as novas regras