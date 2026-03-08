Inédito: Técnicos estrangeiros podem ganhar os 4 principais estaduais

As finais dos quatro campeonatos estaduais mais badalados podem protagonizar um combo inédito no futebol brasileiro. Nunca antes na história desse país o Carioca, Gaúcho, Mineiro e o Paulista foram conquistados por técnicos estrangeiros na mesma temporada. Dois títulos estão nas mãos de profissionais importados no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Há dois pendentes em São Paulo e em Minas Gerais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Na Cidade Maravilhosa, Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca em jogo único, às 18h, no Maracanã, sob a batuta de treinadores nascidos fora do Brasil. O time rubro-negro acaba de trocar o catarinense Filipe Luís pelo luso-venezuelano Leonardo Jardim. É dele a missão de brindar o clube com o sétimo tri doméstico.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Acho que é um bom jogo de estreia, emocionante, contra um rival. Queremos ser dominantes, vencer o jogo. Há uma carga emocional. Lembro de vir ao Brasil há mais de 20 anos e ver um Fla-Flu no Maracanã antigo com o ambiente que era... Reconheço a competitividade, a competição e nosso objetivo só pode ser campeão do Rio de Janeiro", afirmou Leonardo Jardim na entrevista coletiva de apresentação na quarta-feira.

O Fluminense candidata-se a encerrar a hegemonia rubro-negra às ordens do argentino Luis Zubeldia. O tricolor das Laranjeiras fez a melhor campanha da primeira fase e ganhou a Taça Guanabara. Fortalecido diante da crise política, administrativa e esportiva do rival, o mandante na final única tem o retrospecto a favor. Venceu o adversário neste ano por 2 x 1 na etapa classificatória. No Rio, é o adversário mais indigesto do Flamengo. Venceu 10 decisões em confrontos diretos contra sete do clube da Gávea.

"O Zubeldía tem feito um trabalho muito bom. Aprendi isso na minha vida: quando tem um treinador chegando com uma ideia, o grupo tem que assimilar muito rápido, entender o que o treinador quer passar, a forma como ele quer jogar, estilo de jogo e o que ele quer que nós entreguemos dentro de campo. Isso está acontecendo dentro do nosso elenco", testemunha o lateral-direito tricolor Samuel Xavier.

A final do Gaúcho também opõe dois treinadores importados. O português Luis Castro abriu vantagem para o Grêmio com uma vitória por 3 x 0 no domingo passado na Arena. O uruguaio Paulo Pezzolano teve trabalho dobrado para colocar a casa do Internacional em ordem para Gre-Nal 451, hoje, às 18h, no Beira-Rio. O triunfo por 4 x 2 na primeira fase é uma das inspirações para a virada. A suspensão do lateral-esquerdo Bernabei, um problema. Ele recebeu cartão vermelho no primeiro round do combate.

Pendências

A convicção de que o Carioca e o Gaúcho serão conquistados por técnicos importados é incerteza no Paulista e no Mineiro. Em São Paulo, o Palmeiras defenderá vantagem contra o Novorizontino. Venceu o jogo de ida por 1 x 0 na quarta-feira, em Barueri, com gol do centroavante Flaco López. O time comandado pelo português Abel Ferreira tem a vantagem do empate, hoje, às 20h30, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão.

Vice-campeão em 1990 na final caipira contra o Bragantino, o Novorizontino ostenta a melhor campanha do Estadual. O time comandado pelo mineiro Enderson Mineiro tem uma lembrancinha para apresentar ao Palmeiras: goleou o adversário em casa por 4 x 0 na quarta rodada da primeira fase. Abel havia escalado time misto, mas a memória daquela partida é um alerta. "O primeiro objetivo era ganhar a vantagem. Sabemos da força do nosso adversário em casa e também da força do Palmeiras jogando fora", ponderou o lusitano depois do primeiro confronto.

Tricampeão goiano em 2012, 2013 e 2016 e com títulos no Pernambucano e no Catarinense no currículo, Enderson Moreira é um dos dois brasileiros candidatos a frustrar a "quadra" dos colegas importados. O outro é Adenor Leonardo Bachi. Vencedor do Gaúcho por Caxias, Grêmio e Internacional; do Paulista pelo Corinthians; e do Carioca com a prancheta do Flamengo, ele sente falta do título Mineiro no portfólio.

A pedra no sapato dele é o argentino Eduardo Domínguez. Recém-contratado pelo Atlético-MG para o lugar de Jorge Sampaoli, o ex-comandante do Estudiantes lida com a pressão de brindar o Galo com o 51º título estadual. Consequentemente, ele ampliaria a hegemonia alvinegra ao heptacampeonato consecutivo e aumentaria o jejum celeste. A Raposa não conquista o título desde 2019. O vice pode instaurar a crise no clube e culminar com a demissão de Tite. A rejeição da torcida cresceu e Filipe Luís virou sombra.

PROGRAME-SE

Finais

Carioca

18h Fluminense x Flamengo

Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e getv

Gaúcho

18h Internacional x Grêmio

Transmissão: SporTV 3 e Premiere

Mineiro

18h Cruzeiro x Atlético

Transmissão: SporTV 2, Premiere getv e SportyNet

Paulista

20h30 Novorizontino x Palmeiras

Transmissão: Record, TNT, HBO Max e CazéTV