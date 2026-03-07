City vira sobre o Newcastle e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester City venceu o Newcastle por 3 x 1 neste sábado (7/3) e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Mesmo com Barnes abrindo o placar para os donos da casa no St. James’ Park, o time comandado por Pep Guardiola reagiu, dominou a partida e virou com autoridade. O destaque ficou para Marmoush, autor de dois gols, e para o brasileiro Savinho, que recebeu uma oportunidade como titular e também balançou a rede.
Dessa maneira, a classificação também dá moral ao time de Guardiola antes do confronto contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Champions. Por outro lado, o Newcastle terá que melhorar se quiser competir melhor na eliminatória contra o Barcelona.
O jogo
O jogo começou movimentado, com as duas equipes buscando o ataque. O Newcastle foi mais perigoso no início e abriu o placar aos 18 minutos, quando Barnes avançou pela esquerda e finalizou cruzado para vencer Trafford. Com o passar do tempo, porém, o Manchester City cresceu na partida e chegou ao empate antes do intervalo: após boa jogada de Doku pela esquerda, Savinho apareceu livre na área para completar e marcar em sua chance como titular.
Logo no início do segundo tempo, o City virou o jogo. Aos dois minutos, Matheus Nunes recebeu pela direita e cruzou na medida para Marmoush finalizar para o gol. Pouco depois, o atacante voltou a marcar com um chute forte de fora da área, ampliando o placar. Com a vantagem, a equipe de Pep Guardiola passou a controlar a partida até o apito final.
