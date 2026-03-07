Operário supera Londrina nos pênaltis e é bicampeão paranaense

O Operário volta a escrever seu nome na história do futebol estadual. Neste sábado (7/3), no Estádio do Café, o time de Ponta Grossa superou o Londrina por 4 x 3 nos pênaltis após empate em 0 x 0 no tempo normal e garantiu seu terceiro título do Campeonato Paranaense o segundo consecutivo. O herói da decisão foi o goleiro Vágner, que brilhou ao defender duas cobranças na série decisiva.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Sob o comando de Luizinho Lopes, o Operário manteve uma longa invencibilidade desde janeiro. No torneio, somou três vitórias, seis empates e três derrotas. No mata-mata, eliminou Azuriz e Coritiba antes de encarar o Londrina na grande final.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O jogo
O Operário começou a partida mais ofensivo, com boas chegadas de Moraes e Boschilia. O Londrina reagiu e quase abriu o placar em cabeçada de Bruno Santos, mas Vágner fez defesa espetacular. Na volta do intervalo, o Londrina perdeu chances incríveis, especialmente com Bruno Santos, que desperdiçou finalizações claras. O Fantasma se segurou e ainda quase marcou nos acréscimos com Edwin Torres, parado por Kozlinski. Houve expulsões de Vinicius Diniz (Operário) e Chumbinho (Londrina), além de outro gol perdido por Fabiano, que isolou após rebote.
Nos pênaltis
Vágner, do Operário, defendeu as cobranças de Iago Teles e André Luiz, e Gilberto, Vitor Jacaré e Wallace marcaram para o Londrina. Pelo lado do Fantasma, Boschilia, Neto Paraíba, Matheus Trindade e Gabriel Feliciano converteram.
Próximos desafios
Ambos os clubes, portanto, voltam suas atenções para a Copa do Brasil. O Londrina encara o Manaus, quarta-feira (11), às 21h30, no Estádio Carlos Zamith. No dia seguinte, quinta (12), o Operário recebe o Capital às 19h30, no Germano Krüger. Se ambos avançarem, haverá reencontro na quarta fase da competição, em jogo único.
LONDRINA 0 (3) X (4) 0 OPERÁRIO
Campeonato Paranaense Final Jogo de volta
Data e horário: 07/3/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Estádio do Café, Londrina (PR)
Público: 19.965 presentes
Renda: R$ 972.060
Gol:
LONDRINA: Kozlinski; André (Willian Chumbinho, 42’/2ºT), Yago Lincoln e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques (Fabiano, 14’/2ºT); Vitinho Mota (Gilberto, 14’/2ºT); Paulinho Moccelin (Vitor Jacaré, 35’/2ºT), Iago Teles e Bruno Santos (Juninho, 42’/2ºT). Técnico: Allan Aal.
OPERÁRIO: Wagner; Mikael Doka (Zuluaga, 36’/2ºT), Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano, 22’/2ºT); Índio (Neto Paraíba, 36’/2ºT), Vinicius Diniz e Boschilia; Hildeberto Pereira (Edwin Torres, 18’/2ºT), Aylon (Matheus Trindade, 23’/2ºT) e Léo Gaúcho. Técnico: Luizinho Lopes.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta
VAR: Rodolpho Toski Marques
Cartões Amarelos: – (LON); Cuenú (OPE)
Cartões Vermelhos: Vinicius Diniz, xx’/2ºT (OPE)*; Willian Chumbinho, 49’/2ºT (LON)*
*Recebeu o segundo amarelo por falta forte em Vitor Jacaré, do Londrina.
*Partiu para cima e empurrou Vinicius Diniz, do Operário.
Saiba Mais
- Esportes Goiás cresce no segundo tempo e abre vantagem na final do Campeonato Goiano
- Esportes Dono do Inter Miami revela salário milionário de Messi na MLS
- Esportes Árbitros da CBF podem receber até R$ 22 mil por mês com profissionalização; veja valores
- Esportes Ancelotti observa trio do Cruzeiro antes de convocação para amistosos da Seleção
- Esportes Rafaela Silva vence Grand Prix da Áustria e fatura segundo ouro no ano
- Esportes F1: confira o grid de largada do GP da Austrália, com Russell na pole e Bortoleto em 10º