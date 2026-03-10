Pré-Mundial de basquete: Seleção feminina estreia contra a Bélgica

Liderada pelo talento de Kamilla Cardoso dentro da quadra e a técnica estadunidense Pokey Chatman fora dela, a Seleção Brasileira feminina estreia na madrugada desta quarta-feira no Pré-Mundial da China contra a Bélgica, quarta colocada nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, em Wuhan. O torneio vai até 17 de março e classificará quatro dos seis países para o Mundial, em dezembro na Alemanha. Os outros concorrentes são Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e a anfitriã China. A CazéTV anuncia a transmissão dos confrontos.
Depois de duas derrotas para a China em amistosos, a técnica Pokey Chatman elegeou as 12 convocadas. Vice-campeã da AmeriCupW 2025, a equipe chega ao Pré-Mundial mantendo uma base importante daquela campanha. Estão mantidas no grupo Alana Gonçalo, Bella Nascimento, Cacá Martins, Emanuely de Oliveira, Damiris Dantas, Aline Moura e Kamilla Cardoso. A treinadora também continua sob o comando da norte-americana.
O elenco conta com nomes experientes como Débora Costa, Iza Nicoletti, Sassá Gonçalves, Iza Sangalli e Iza Varejão. Foram cortadas Maisa Marçal, Tainá Paixão e Rapha Monteiro.
O planejamento da Seleção para o Pré-Mundial previu quatro etapas de treinamentos no Brasil. Na sequência, duas semanas de preparação na China e a realização de amistosos internacionais antes da estreia.
Entre o mês de janeiro e fevereiro, o grupo realizou quatro etapas de preparação no país. Na sequência, a delegação embarcou para Changsha, onde realizou 10 dias de treinamentos na China, país-sede da competição. O período foi dedicado aos aspectos físicos, técnicos e táticos, além da adaptação ao fuso horário em testes contra as anfitriãs do Pré-Mundial.
Além dos trabalhos presenciais, todas as atletas receberam programas de treinamento individualizados elaborados pela comissão técnica. As jogadoras foram acompanhadas semanalmente.
Programe-se
Brasil x Bélgica – 11 de março, às 5h30
Sudão do Sul x Brasil – 12 de março, às 2h30
Brasil x República Tcheca – 14 de março, às 2h30
Mali x Brasil – 15 de março, às 2h30
China x Brasil – 17 de março, às 8h30
Convocadas
» Armadoras
Alana Gonçalo – BC Neptunas Klaipeda (Lituânia)
Débora Costa – SESI Araraquara
» Laterais
Bella Nascimento – Clube União Sportiva (Portugal)
Cacá Martins – SESI Araraquara
Emanuely de Oliveira – SL Benfica (Portugal)
Iza Nicoletti – Unimed Campinas
» Ala-pivôs
Damiris Dantas – Botas Spor Adana (Turquia)
Iza Sangalli – Sampaio Basquete
Sassá Gonçalves – Cerrado Basquete
» Pivôs
Aline Moura – SESI Araraquara
Iza Varejão – ZKK Partizan 1953 Beograd (Sérvia)
Kamilla Cardoso – Guangdong Vermilion Birds (China)
*Com informações da Confederação Brasileira de Basquete (CBB)
