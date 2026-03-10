Brasília Basquete enfrenta o Fortaleza no "countdown" para os playoffs

O ala-pivô Paulichi alerta para a necessidade de o time manter o foco na busca pela melhor classificação possível na primeira fase - (crédito: Matheus Maranhão/Caixa Brasília Basquete)

O Brasília segue na busca para subir de posição no Novo Basquete Brasil. Nesta quarta-feira (12/3), os Extraterrestres visitam a capital do Ceará, às 19h30, no Centro de Formação Olímpica, para enfrentar o Fortaleza pela 21ª rodada da liga nacional. Com vaga encaminhada aos playoffs, o time candango tem retrospecto positivo contra o adversário: a invencibilidade é de três anos.

O Brasília ocupa o sexto lugar na tabela. Foi ultrapassado pelo Corinthians por conta do confronto direto na qual o alvinegro bateu a equipe do Distrito Federal por 79 x 66. O time de Dedé Barbosa está na zona de classificação para os playoffs, mas deseja uma posição acima para ter a vantagem de decidir a série com o mando de quadra.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estadia no Nordeste continua depois da partida de hoje. O Brasília embarca rumo à Paraíba para o duelo de sábado (14/3) contra o Unifacisa, na Arena Unifacisa. Um dos destaques da última rodada, o ala-pivô Paulichi falou sobre a importância de o time seguir focado no desempenho da equipe para somar cada vez mais resultados.

"Sabemos que serão dois jogos muito difíceis aqui no Nordeste, começando contra o Fortaleza, que é uma equipe forte jogando em casa. Temos um histórico recente positivo nesse confronto, mas isso não entra em quadra. Precisamos manter nosso nível de concentração e intensidade para seguirmos no caminho das vitórias. Depois temos a Unifacisa, outro adversário duro, então a ideia é encarar essa sequência com muita seriedade, jogo a jogo, para buscar duas vitórias importantes fora de casa”, explicou.

Em 17º lugar, o Fortaleza conquistou apenas duas partidas nos últimos oito jogos. Em casa, contará com o apoio da torcida para quebrar o jejum de vitórias contra os visitantes. Entretanto, o retrospecto entre as equipes é positivo para o ET: foram 10 partidas e oito derrotas para os tricolores. Em 2026, o Brasília sofreu apenas duas derrotas, ambas fora de casa contra o Paulistano por 83 x 81 e o Minas por 92 x 91.

Programe-se

Novo Basquete Brasil (NBB)

21ª rodada

Fortaleza x Brasília Basquete

Quando: quarta-feira (11/3)

Horário: 19h30

Local: Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima