Flamengo informa fratura na mão de Paquetá

Jogador, porém, seguirá treinando e jogando sem limitações, visto que utilizará uma imobilização na região, sem necessidade de cirurgia

Paquetá jogou bem na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, mas sofreu fratura - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Paquetá jogou bem na vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro, mas sofreu fratura - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O meia Lucas Paquetá sofreu uma fratura na mão direita, mas não ficará impedido de jogar pelo Flamengo. Segundo o próprio clube anunciou nesta quinta-feira (12/2), o camisa 20 passou por exame de imagem nesta manhã, no CT Ninho do Urubu, que constatou fratura no quarto metacarpo da mão direita.

Dessa forma, o jogador utilizará uma imobilização na região, sem necessitar de intervenção cirúrgica. Assim, essa espécie de "estagnação" do local atingido permitirá que ele siga treinando sem limitações.

Com isso, Paquetá deve seguir à disposição de Leonardo Jardim para o próximo compromisso do Flamengo. Será no sábado (14/3), quando o Rubro-Negro encara o Botafogo, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.

Paquetá, inclusive, recebeu elogios após a boa atuação na última quarta-feira (11/3), contra o Cruzeiro. Foi neste jogo, aliás, que sofreu a lesão na mão direita. Após o prélio, o técnico Leonardo Jardim rasgou elogios ao ex-jogador do West Ham. Falou, também, sobre a posição em que utilizará o camisa 20: a de meio-campista, ao contrário do que vinha fazendo anteriormente pelo clube carioca, na função de atacante de beirada. 

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/03/2026 16:33
