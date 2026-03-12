Documentário de Ronaldinho abre séries da Netflix para explorar raízes do futebol nacional

Ronaldinho Gaúcho lidera séries da Netflix com foco em futebol em 2026 - (crédito: Foto: Jasper Juinen/Getty Images)

A trajetória de Ronaldinho Gaúcho será o ponto de partida de uma nova sequência de documentários sobre futebol que a Netflix prepara para 2026. Com estreia em 16 de abril, a minissérie dedicada ao Bruxo inaugura um conjunto de três produções que percorrem diferentes dimensões do esporte no Brasil do brilho internacional às origens populares do jogo.

Depois dessa estreia, a programação segue com Tetra: Acreditar de Novo, em 7 de maio, e se encerra em 8 de junho com Várzea: Onde Nasce o Futebol. As produções formam um percurso que conecta personagens consagrados, conquistas históricas e os espaços onde o futebol continua nascendo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dividida em três episódios, a série sobre o Bruxo percorre momentos decisivos da carreira do jogador. O projeto reúne materiais de arquivo inéditos e também acompanha aspectos de sua vida atual, aproximando o público do personagem por trás do ídolo.

Série revisita trajetória de Ronaldinho

O documentário revisita conquistas, derrotas e episódios que marcaram o caminho do garoto que saiu de Porto Alegre e se transformou em um dos jogadores mais premiados do futebol mundial.

Essa reconstrução ganha diferentes perspectivas por meio de depoimentos de nomes ligados ao esporte. Personagens como Messi, Neymar, Roberto Carlos, Gilberto Silva, Felipão, Carles Puyol e Galvão Bueno aparecem ao longo da produção dedicada ao astro.

A série é uma coprodução da Canal Azul com a Trailer Films. Sob direção e roteiro de Luis Ara, a atração também conta com assinaturas dos produtores executivos Ricardo Aidar e Liz Reis.

O retorno ao tetra de 1994

Na sequência dos lançamentos, a plataforma apresenta Tetra: Acreditar de Novo. O documentário retorna à conquista da Copa do Mundo de 1994 e utiliza materiais inéditos para revisitar um dos momentos mais marcantes da história da Seleção.

Quando o futebol nasce na várzea

O terceiro título da sequência desloca o olhar para o ambiente onde muitos jogadores começam a carreira. Trata-se de um documentário sobre o universo do futebol de várzea em São Paulo.

Denominada Várzea: Onde Nasce o Futebol, a produção se passa no contexto da Super Copa Pioneer uma das competições mais prestigiadas desse cenário. A série acompanha jogadores e treinadores que disputam o título e veem na várzea a chance de transformar a própria trajetória.

Esse universo também faz parte da origem de atletas como Cafu e Raphinha. A dupla, inclusive, revisita as respectivas histórias para mostrar como esse ambiente ajudou a moldar suas carreiras.