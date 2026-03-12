Mãe de Jorginho detona Carrascal em vídeo e reação após gol viraliza: "Não gosto dele"

Um vídeo publicado nas redes sociais pela irmã de Jorginho passou a circular entre torcedores do Flamengo após a vitória por 2 x 0 sobre o Cruzeiro, na noite dessa quarta-feira (11/3), no Maracanã. Na gravação, a mãe do jogador, Maria Tereza Freitas, aparece assistindo à partida ao lado da filha enquanto reage ao desempenho de Carrascal autor do gol do triunfo.

O registro mostra Maria Tereza incomodada com a atuação do meia durante a partida. As críticas, no entanto, vieram antes do lance que mudou o tom da sequência de comentários. No vídeo, ela avaliou a entrada do jogador em campo e iniciou uma série de reclamações sobre o que via naquele momento da partida.

"O Carrascal entrou dormindo. Podre. Vai te catar! Só fez porcaria esse Carrascal. Eu não gosto desse Carrascal, só quer fazer firula, só quer driblar. Ele não joga coletivo", iniciou Maria. Fernanda Frello, por sua vez, aparecia rindo dos comentários ao fundo.

O gol de Carrascal

Instantes depois da série de críticas, já no apagar das luzes, o jogador apareceu para sacramentar a vitória com o gol aos 98 minutos de jogo. Maria Tereza, então, reagiu aos risos e voltou a comentar sobre o jogador, mantendo o tom espontâneo do vídeo.

"Filha de uma égua, nojento. Não calo! Não calo! Eu não gosto dele, é um nojento. Matou o jogo, ok. Mas entrou dormindo, acabou de acordar".

Repercussão nas redes sociais

Fernanda Frello, irmã de Jorginho, compartilhou o vídeo em suas redes sociais e brincou sobre a postura da mãe como torcedora: "Vocês não queriam que ela torcesse para o Flamengo? Agora deixa ela com a opinião dela".

Apesar do tom descontraído, o vídeo dividiu opiniões entre torcedores. Parte do público tratou o momento com humor, enquanto outros lembraram um episódio anterior envolvendo Fernanda, quando ela responsabilizou parte da torcida pela demissão de Filipe Luís. Questionando, assim, a postura da família nas redes.

Vitória do Flamengo

O Rubro-Negro venceu o Cruzeiro por 2 x 0 no Maracanã, na primeira partida de Leonardo Jardim à frente da equipe pelo Campeonato Brasileiro. Pedro marcou o primeiro gol no início do jogo, e Carrascal ampliou o placar nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos sete pontos e subiu para a quarta colocação na tabela. O Cruzeiro, por sua vez, permaneceu sem vitória na competição e aparece na vice-lanterna, com dois pontos somados em cinco partidas.