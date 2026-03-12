InícioEsportes
Grêmio e Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Brasileirão

Equipes fizeram um jogo muito animado, que terminou com um ponto para cada lado após 1 x 1 em Porto Alegre

Grêmio e Bragantino fizeram jogo animado, mas com equilíbrio - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)
Grêmio e Bragantino fizeram jogo animado, mas com equilíbrio - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino)

No jogo que encerrou a quinta-feira (12/3) de Brasileirão, Grêmio e Red Bull Bragantino fizeram uma partida de muita trocação e esforço físico, que não poderia terminar com um resultado diferente do empate. Carlos Vinícius marcou o gol para os gaúchos no primeiro tempo em Porto Alegre, enquanto Rodriguinho empatou para os paulistas na etapa final, culminando em um 1 x 1 bastante animado.

Com o resultado, o Grêmio termina a rodada na 9ª colocação do Brasileirão com sete pontos em cinco jogos. Do outro lado, o Red Bull Bragantino termina a rodada na 5ª posição, com oito somados.

Quem foi para a Arena esperando ver mais um gol de Carlos Vinícius pelo Grêmio se deu bem. Com apenas sete minutos de jogo, o atacante tricolor foi mais uma vez para as redes – e de cabeça, como tem sido de praxe. Enamorado fez bela jogada pelo flanco direito e cruzou na medida para o atacante. Sozinho entre os zagueiros do Bragantino, Carlos Vinícius subiu bonito e abriu o placar para o Tricolor.

O gol logo nos primeiros minutos condicionou o restante da primeira etapa em um jogo de mais posse de bola para o Bragantino. E time paulista chegou até mesmo a empatar o jogo com Lucas Barbosa. No entanto, apesar da grande comemoração da equipe, o lance foi anulado por impedimento de Eduardo Sasha no meio da jogada.

Como já havia ensaiado no primeiro tempo, o Red Bull Bragantino deixou tudo igual no segundo tempo. Três minutos após entrar em campo, Rodriguinho mostrou que tem estrela e empatou a partida na Arena com um golaço de fora da área. O meia-atacante recebeu de Juninho Capixaba e acertou o ângulo de Weverton, que nada conseguiu fazer para evitar. O lance chegou a ser anulado em campo, mas o VAR confirmou a legalidade do gol de empate.

A reta final de jogo foi de uma trocação franca entre as duas equipes. Enquanto o Bragantino buscava o gol da virada a qualquer custo, o Grêmio se defendia e apostava no contra-ataque para conquistar uma vitória em casa. No entanto, o cansaço bateu nos últimos minutos e o placar permaneceu inalterado. Empate no jogo que fechou a quinta-feira de Brasileirão.

O Grêmio volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, fora de casa, diante da Chapecoense, na Arena Condá, às 20h. Enquanto isso, o Red Bull Bragantino joga no domingo, em casa, e vai receber o líder São Paulo, às 20h30.

Ficha técnica

GRÊMIO 1×1 RED BULL BRAGANTINO

Brasileirão 2026 5ª rodada
Data e horário: 12/3/2026 (quinta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Público presente: 19.472
Público pagante: 19.236
Renda: R$ 1.058.813,92
Gols: Carlos Vinícius (7’/1T, 1-0); Rodriguinho (21’/2T, 1-1)

GRÊMIO: Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Juan Nardoni (Perez, 47’/2T) e Monsalve (Dodi, 15’/2T); Gabriel Mec (Caio Paulista, 15’/2T), Enamorado (Roger, 25’/2T) e Carlos Vinícius.. Técnico: Luís Castro.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado (Eduardo Santos, 34’/2T), Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel (Matheus Fernandes, 0’/2T) e Gustavinho (Rodriguinho, 18’/2T); Herrera (Isidro Pitta, 18’/2T), Mosquera, Lucas Barbosa e Sasha (Sosa, 37’/2T). Técnico: Vagner Mancini

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO)
VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)
Cartões Amarelos: Enamorado, Marlon (GRE); Mosquera, Lucas Barbosa, Rodriguinho, Juninho Capixaba (RBB)

