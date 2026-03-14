Minas Brasília estreia no Brasileirão Feminino A2 contra o Atlético Piauiense

A partir deste final de semana até 19 de setembro, a bola rola para o Brasileirão Feminino Série A2. Único representante do DF na segunda divisão, o Minas Brasília estreia neste sábado (14/3), contra o Atlético Piauiense, às 16h, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Em 2026, o clube da capital vai em busca do acesso à elite do futebol brasileiro já que, no último ano, bateu na trave ao ser superado pelo Fortaleza nas quartas de final da disputa. Nesta temporada, o regulamento classifica as semifinalistas.

Agora, as 16 equipes não serão mais divididas em dois grupos. Os times irão se enfrentar em turno único, com 15 rodadas e, garantem a classificação ao mata-mata as oito melhores colocadas na tabela. Desta forma, o número de jogos do Brasileirão Feminino aumentou de 70 confrontos para 134 partidas. Em sequência, quartas de final, semifinal e final, todos com partidas de ida e volta e,em caso de empate no segundo jogo, a decisão vai para as penalidades máximas. Na fase inicial, cada equipe fatura R$ 360 mil.

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Depois de um ano de sucesso no futebol candango do Minas Brasília em 2025, o clube manteve boa parte do elenco campeão do certame local para esta temporada. A comandante Kethleen Azevedo seguiu à frente da equipe e, junto a ela, peças como a goleira Rubi, a meia Manu Balbinot, a zagueira Esther, as atacantes Michelle Carioca e Bia Batista, e a volante Rafa Bastos. Todas levantaram o troféu do tetracampeonato contra o Real Brasília.

Para reforçar o time, quatro jogadoras retornaram para o clube do quadradinho. A lateral direita Hadri, a zagueira Ray Pires, a volante Geysna e a meia Monse Ayala. Outras cinco jogadoras também foram contratadas para a temporada, mas ainda não foram divulgadas.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

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