Felipe Melo discute e "causa temor" em trabalhadores durante obra em condomínio

O barulho de uma obra em um condomínio da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, terminou em discussão envolvendo o ex-jogador Felipe Melo. Vídeos divulgados nas redes sociais expuseram o momento em que o comentarista da TV Globo confronta profissionais da construção durante a reforma realizada em um dos apartamentos do condomínio.
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A conversa exposta pelos registros já se inicia em tom elevado, com o ex-jogador questionando o trabalho executado. Na filmagem, nota-se ele afirmando que há algo irregular na obra em questão.
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"Derrubei! Eu derrubei essa porr* aí! Vocês estão cometendo crime! Crime isso que vocês estão fazendo!", diz o comentarista. Um dos profissionais tenta, então, respondê-lo: "Mas precisava derrubar? Deixa eu te dizer Ó o tanto de gente aqui, de prova, ó. Ó o tanto de prova".
Clima de temor no local
Ainda de acordo com o Metrópoles, a tensão não ficou restrita à discussão registrada no vídeo. Isso porque, depois do episódio, trabalhadores e moradores teriam ficado apreensivos com a situação. Uma fonte revelou ao site que a proprietária do apartamento demonstrou medo durante toda confusão.
"A dona do apartamento estava apavorada, com medo dele entrar", disse a fonte. Ainda de acordo com o relato, os trabalhadores também demonstraram receio de continuar o serviço.
"Os pedreiros não queriam mais trabalhar com receio do que poderia acontecer", completou.
Confusão: Felipe Melo e pedreiros em condomínio na Barra da Tijuca (RJ).
@Metropoles | @OliveiraFabia_
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— Gols do Brasileirão (@golsdobrasil1) March 13, 2026
Suposto áudio de Felipe Melo
Pouco após a divulgação do vídeo, a coluna do Metrópoles ainda teve acesso a um áudio com voz atribuída ao ex-jogador. No conteúdo, o comentarista reclama bastante do barulho provocado por uma obra em um imóvel vizinho.
A pessoa que recebe o áudio pede, logo no início da gravação, o contato de uma pessoa que teria participado de uma reunião anterior sobre o assunto.
"Deixa eu te falar, mano quem que é o seu contato daquele dia que tivemos reunião? Manda pode encaminhar esse áudio aí". Em seguida, a voz questiona se o combinado feito naquele encontro estaria sendo respeitado: "Quero saber se ele se a palavra deles vale alguma coisa ou não".
A fonte esclarece que a reclamação do áudio se refere a um acordo para reduzir o barulho da obra. Na gravação, a voz atribuída ao ex-jogador afirma que o ruído prosseguiu mesmo após a conversa.
"Porque o que me passaram naquele dia foi que não teria mais barulho nessa merd* aqui embaixo. Certo? E o que mais tem é barulho!", reclamou.
Na sequência, a voz faz novos questionamentos sobre o compromisso assumido: "Então, como que é o negócio agora? A palavra não vale?".
Barulho durante reunião
No trecho final do áudio, a voz descreve o impacto do barulho nas atividades realizadas dentro do apartamento. "Eu não posso é estar na minha sala agora em reunião e nego fazer uma ‘caralhada’ de barulho de baixo para cima aqui batendo: tum-tum-tum-tum-tum-tum!".
A gravação termina com a reclamação sobre a frequência do ruído durante o trabalho: "Vão falar o quê? Que agora é menos tempo de barulho? Que os caras fazem 15 segundos de barulho ó, aí, ó! Ó!
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