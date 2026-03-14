Bicampeã, Juliana Pereira se prepara para novo feito na Maratona Brasília

Atleta goiana venceu no ano passado e baixou o próprio tempo na prova - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

A obsessão, quando levada para o lado positivo, coloca o atleta a buscar superar-se sempre que possível. Talvez, a corredora Juliana Pereira se enquadre nesta característica, pois, desde a primeira participação na Maratona Brasília, a goiana leva para casa o pódio da prova promovida pelo Correio. Em 2024, quando estreou na disputa, a atleta passou a linha de chegada, com a marca de 3h18min3s. No último ano, fechou com oito minutos a menos: 3h10min. Para 2026, a meta de alcançar o tricampeonato pessoal está traçada.

Assim como em 2025, Juliana terá um compromisso antes da Maratona Brasília, a Maratona Internacional de São Paulo. O intervalo entre as provas para se recuperar e fazer uma contenção básica no físico e no mental é de apenas nove dias. Afastada dos treinos, a corredora corre contra o tempo para se recuperar plenamente de a uma gripe que à persegue há duas semanas. Mas a atleta afirma ser possível encarar os desafios.

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Provavelmente, o clima de Brasília deva ser a maior queixa para os maratonistas de plantão. Entre os desafios enfrentados no percurso do ano passado, a temperatura foi um dos mais duros, principalmente no final da prova, já que a largada geralmente acontece às 5h30, ainda com o dia clareando e um clima fresco. Mesmo com as dificuldades de ter vindo de uma maratona e o tempo, Juliana conseguiu se superar, ir ao pódio e bater o recorde de 2024.

"O desafio será maior", exclamou. O objetivo da goiana é defender a hegemonia da categoria feminina por mais um ano. "O percurso de Brasília não é nada fácil, estarei vindo de outra prova. Fazer um resultado expressivo é difícil. Quero manter, pelo menos, o tempo que fiz", pontuou. Para a corredora, controlar o ritmo e superar o desgaste mental em tão pouco tempo é uma tarefa que precisa de cuidado. "Naquele dia, sofri muito devido os 42km que havia feito há 11 dias. A maioria dos atletas leva até um mês para se recuperar. O impacto físico e psicológico é grande", relatou.

Com a sabedoria adquirida pela experiência, Juliana deixou conselhos aos que participarão de uma corrida de rua pela primeira vez e, também, para os que já estão acostumados. Aos de primeira viagem, a antecedência é a melhor opção. Decidir-se com antecedência é o ideal para preparar-se e treinar com calma. Além disso, recomenda o auxílio de conhecimento para treinar corretamente, saber informações sobre o clima, percurso e a ajuda de um profissional para realizar um trabalho específico para a maratona.

"Para os atletas com experiência é mais fácil por ter já uma carga melhor de treino. É fazer na prova o que foi feito no treino. A alimentação e a suplementação também são eficazes e ajudam no desempenho, tanto no treino e no dia da corrida. No dia da prova, é importante usar somente o que foi ingerido durante o ciclo de treino para maratona", indicou.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima