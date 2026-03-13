Cássio passará por cirurgia no joelho esquerdo após lesão

Cássio já havia sido uma incógnita para o duelo contra o Atlético na final do Campeonato Mineiro - (crédito: Foto: Rafael Vieira/Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou, nesta sexta-feira (13/3), por intermédio de uma nota, que o goleiro Cássio foi diagnosticado com uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo. Após exames detalhados, os médicos chegaram à conclusão que o keeper precisará de um tratamento cirúrgico. De acordo com o clube mineiro, o procedimento ocorrerá na próxima semana, no Hospital Orizonti. A cirurgia ficará sob responsabilidade do doutor Sérgio Campolina, chefe do departamento médico celeste.

Apesar da confirmação da operação, o Cruzeiro ainda não divulgou uma previsão oficial para o retorno do goleiro aos gramados. Após o procedimento, a recuperação será conduzida no centro de saúde e performance do próprio clube.

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Lesão aconteceu em jogo no Maracanã

Cássio sofreu a lesão na quarta-feira (11/3) durante a partida contra o Flamengo, disputada no Estádio do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. O lance ocorreu no segundo tempo, quando o Mastodônticosaiu da meta para interceptar uma jogada aérea. Na tentativa de impedir que a bola chegasse ao atacante Pedro, após a cabeçada de Royal, o goleiro conseguiu tocar na bola.

Logo após a intervenção, Cássio permaneceu caído no gramado e solicitou atendimento médico. Pouco depois, houve a substituição pelo goleiro reserva Matheus Cunha. O Mastodôntico deixou o estádio com a perna imobilizada.

A nova lesão ocorre pouco tempo depois de outro problema físico enfrentado pelo goleiro. Antes da final do Campeonato Mineiro, o keeper havia sofrido um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

Assim, o jogador chegou a ser dúvida para o clássico contra o Atlético Mineiro, no domingo passado, pela final do Estadual. No entanto, após tratamento intensivo realizado pelo departamento médico do Cruzeiro, ele conseguiu se recuperar a tempo e esteve disponível nas partidas decisivas.

Agora, com a nova lesão confirmada e a necessidade de cirurgia, o goleiro se tornará desfalque do Cruzeiro por um período ainda indefinido. Enquanto isso, a comissão técnica deverá buscar alternativas no elenco para a sequência da temporada.