Transmitido ao vivo de Nova York, o programa terá apresentação de André Rizek e contará com os comentaristas fixos Felipe Melo e Paulo Nunes. Já Felipão, o meia Renato Augusto (atualmente comentarista da Ge TV) e o argentino Andrés DAlessandro que participou da última edição e retorna nesta Copa vão se alternar nas análises e debates ao longo da competição.
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Estou muito contente com esse novo desafio. Depois de três Copas do Mundo à beira do campo, agora terei a chance de participar de um programa esportivo e continuar falando de futebol, que é uma das minhas paixões. Ainda mais ao lado de nomes que conheço bem, como Paulo Nunes e Felipe Melo. Tenho certeza de que será uma experiência muito especial, afirmou Felipão.
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Durante todo o Mundial, o Seleção será palco de análises, bastidores e debates sobre os principais lances e histórias da Copa, com a contribuição dos repórteres e da bancada. A edição especial estreia em 6 de junho, logo após o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito, no Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).
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O texto Felipão integra equipe do Seleção, que será transmitido de Nova York na Copa do Mundo foi publicado primeiro no Observatório da TV.
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