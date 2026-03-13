Felipão integra equipe do "Seleção", que será transmitido de Nova York na Copa - (crédito: Observatorio da TV)

O Sportv, após anunciar os profissionais que estarão nos países-sede para a cobertura da maior Copa do Mundo da história, definiu também o elenco que comandará o Seleção, um dos destaques da programação durante o torneio. A principal novidade é a presença de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, técnico do pentacampeonato mundial em 2002, que agora estreia como comentarista.

Transmitido ao vivo de Nova York, o programa terá apresentação de André Rizek e contará com os comentaristas fixos Felipe Melo e Paulo Nunes. Já Felipão, o meia Renato Augusto (atualmente comentarista da Ge TV) e o argentino Andrés DAlessandro que participou da última edição e retorna nesta Copa vão se alternar nas análises e debates ao longo da competição.

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Estou muito contente com esse novo desafio. Depois de três Copas do Mundo à beira do campo, agora terei a chance de participar de um programa esportivo e continuar falando de futebol, que é uma das minhas paixões. Ainda mais ao lado de nomes que conheço bem, como Paulo Nunes e Felipe Melo. Tenho certeza de que será uma experiência muito especial, afirmou Felipão.

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Durante todo o Mundial, o Seleção será palco de análises, bastidores e debates sobre os principais lances e histórias da Copa, com a contribuição dos repórteres e da bancada. A edição especial estreia em 6 de junho, logo após o amistoso da Seleção Brasileira contra o Egito, no Huntington Bank Field, em Cleveland (EUA).

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