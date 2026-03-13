Band exibirá jogos das séries C e D, após acordo com a CBF

A Band firmou contrato com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta terça-feira (10) para transmitir as duas divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. A emissora exibirá partidas das Séries C e D em TV aberta e prevê até 81 jogos na temporada, com média de três confrontos por rodada. A informação foi confirmada pela própria Band ao portal TV Pop.
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As transmissões acontecerão aos sábados, com cobertura das equipes esportivas da Band Campinas e da Band Bahia. Outras afiliadas também poderão mostrar jogos regionais, de acordo com a programação e o interesse local.
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As partidas serão exibidas principalmente para o interior de São Paulo e para as regiões Norte e Nordeste. Diferente de ocasiões anteriores, quando os direitos eram sublicenciados da plataforma DAZN, desta vez a negociação foi feita diretamente com a CBF.
A Série C chega à sua 36ª edição em 2026 e será a última com 20 clubes antes da expansão para 24 participantes em 2027. O formato mantém a primeira fase em turno único, com 19 rodadas: os oito melhores avançam para a disputa do título e os quatro últimos são rebaixados. A final está marcada para 25 de outubro.
Já a Série D terá 96 clubes, recorde histórico, divididos em 16 grupos de seis. Os quatro semifinalistas garantem acesso à Série C, enquanto os eliminados nas quartas disputarão uma repescagem por duas vagas adicionais. A decisão está prevista para 13 de setembro, e os campeões das duas divisões asseguram vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2027
O texto Band exibirá jogos do Brasileirão 2026 após acordo com a CBF foi publicado primeiro no Observatório da TV.
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