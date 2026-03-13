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NBB: Brasília enfrenta Unifacisa e busca defender invencibilidade

Equipe do Distrito Federal bateu Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza em sequência e mira o quarto triunfo, neste sábado (14/3), às 19h30, na Paraíba

Brasília Basquete vive bom momento no torneio nacional e busca ampliar triunfos na disputa - (crédito: MATHEUS MARTINS MARANHAO)
Brasília Basquete vive bom momento no torneio nacional e busca ampliar triunfos na disputa - (crédito: MATHEUS MARTINS MARANHAO)

O Brasília Basquete embalou uma sequência de três vitórias no Novo Basquete Brasil (NBB) e, neste sábado (14/3), encerra o tour pela região Nordeste com o duelo diante da Unifacisa, às 19h30, em Campina Grande (PB).

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No primeiro turno, os brasilienses mostraram a força de jogar dentro do Nilson Nelson e arrancaram uma difícil vitória contra o Unifacisa por 84 x 81. Naquela partida, as equipes fizeram um duelo equilibrado, chegando a empatar o número de pontos no segundo quarto (19 x 19). Na volta para a etapa seguinte, o time de Dedé Barbosa voltou mais reativo e abriu nove pontos de vantagem, mas os nordestinos correram atrás do resultado e finalizaram o terceiro tempo atrás com 19 x 18. Por fim, o Brasília aproveitou a qualidade na bola de três para decidir o jogo.

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Como visitantes, a equipe do DF derrotou o Fortaleza por 81 x 49 e retornou à quinta posição da tabela, próximo ao objetivo de terminar a fase de pontos corridos entre os quatro primeiros colocados. Cestinha daquele jogo, o ala Daniel Von Haydin converteu 23 pontos e cinco rebotes. Querido pela torcida do ET, o argentino Facundo Corvalán também esteve em destaque na partida.

A fase motiva o grupo a querer sempre vencer e, encarando o confronto contra os donos da casa, Von Haydin ressalta a importância do desafio. “Estamos vivendo um momento muito positivo. Conseguimos três vitórias seguidas, jogando com intensidade e confiança. A vitória contra o Fortaleza foi muito importante para a nossa sequência e agora já viramos a chave para mais um desafio difícil contra a Unifacisa. Sabemos da força deles em casa, mas queremos manter esse ritmo e continuar crescendo dentro da competição”, pontuou.

Programe-se

Novo Basquete Brasil
Unifacisa x Brasília Basquete

Data e horário: 14/3 (sábado), às 19h30 
Local: Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba.
Transmissão: Canal oficial do Basquete Unifacisa no YouTube 

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 13/03/2026 21:32
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