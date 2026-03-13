São Paulo volta à liderança do Campeonato Brasileiro após quase quatro anos

O São Paulo voltou a ocupar a liderança do Campeonato Brasileiro após quase quatro anos. A equipe assumiu a ponta da tabela ao vencer a Chapecoense por 2 x 0, nesta quinta-feira (12/3), no Canindé, em partida que marcou também a estreia do técnico Roger Machado.
A última vez que o Tricolor havia liderado a competição foi em abril de 2022. Naquela ocasião, o time comandado por Rogério Ceni iniciou o campeonato com uma goleada por 4 a 0 sobre o Athletico. Apesar do começo animador naquele ano, a campanha não terminou da mesma forma. O São Paulo encerrou o torneio apenas na nona colocação, com 54 pontos conquistados.
Desta vez, o cenário é diferente. Após cinco rodadas, o São Paulo soma 13 pontos, com quatro vitórias e um empate, desempenho que garante a liderança da competição. O Tricolor abriu três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, atual segundo colocado.
Além disso, a equipe mantém uma sequência invicta no campeonato. Apenas três clubes ainda não perderam no torneio: São Paulo, Mirassol e Bahia.
Assim, o Tricolor volta a entrar em campo no próximo domingo (15/3), às 20h30, contra o Red Bull Bragantino, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
